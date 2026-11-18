ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारत में पिछले साल दो इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने के बाद Vinfast तीन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के साथ टू-व्हीलर मार्केट में उतरने की तैयारी कर रहा है। ये मॉडल Evo, Kyo और Kinet पर आधारित होंगे। हालांकि, इन स्कूटरों में भारतीय मार्केट के लिए कुछ जरूरी बदलाव किए जाएंगे और यह वियतनामी स्पेक्स में नहीं मिलेंगे। Vinfast के मुताबिक, इन तीनों स्कूटरों के चेसिस और डिजाइन में भारत के हिसाब से बदलाव के साथ नाम भी बदले जा सकते हैं।

ग्राउंड क्लीयरेंस और बूट स्पेस इन तीनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में हब माउंटेड मोटर्स का इस्तेमाल किया गया है लेकिन सभी का परफॉर्मेंस अलग है और भारत-स्पेक मॉडल इस मामले में अपने वियतनामी मॉडलों से अलग हो सकते हैं। भारतीय मार्केट की जरूरत के मुताबिक इसके चेसिस में बदलाव किया जा रहा है। भारत-स्पेक स्कूटरों में ज्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस और बड़ा बूट स्पेस मिलने की संभावना है। इन तीनों स्कूटरों का निर्माण भारत में ही किया जाएगा और अगल साल इन्हें लॉन्च किया जा सकता है।

Evo बैटरी और पावर इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में दो रिमूवेबल बैटरी हैं जिसमें एक इन-बिल्ट 1.5kWh LFP बैटरी और एक 1.5kWh बैटरी ऑप्शनल अपग्रेड के तौर पर उपलब्ध है। Vinfast ने अभी यह कंफर्म नहीं किया है कि भारत-स्पेक स्कूटरों में यहीं बैटरी होगी या नहीं। यह स्कूटर हब-माउंटेड मोटर से चलता है जो 2.45kW की पावर देता है, इसकी टॉप-स्पीड 70kmph और रेंज 165 किमी है।

दोनों बैटरी लगे होने पर इसमें 12-लीटर की अंडरसीट स्टोरेज, LCD स्क्रीन, फ्रंट डिस्क ब्रेक और दोनों तरफ 12-इंच के व्हील्स मिलते हैं। Evo की शुरुआती कीमत 18.8 मिलियन वियतनामी डोंग (लगभग 68,349 रुपए) है जो चार वेरिएंट- Evo Grand, Evo Grand II, Evo Premier और Evo Grand Limited में आता है।

Kyo बैटरी रेंज और पावर Kyo में Evo जैसी ही बैटरी मिलती है लेकिन इसमें थोड़ा ज्यादा पावरफुल हब मोटर दी गई है जो 3kW की पावर देती है। इसकी क्लेम की गई रेंज थोड़ी घटकर 160km रह जाती है। Vinfast का कहना है कि दोनों बैटरियों को 0 से 100% चार्ज होने में लगभग 4 घंटे 30 मिनट का समय लगेगा। Kyo के दोनों तरफ 14-इंच के पहिए दिए गए हैं और इसमें ज्यादा फीचर्स मिलते हैं।