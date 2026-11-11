VinFast भारत में जल्द लॉन्च करेगा नया इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक, Vento S पर बेस्ड मॉडल हुआ पेटेंट

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। वियतनाम की वाहन निर्माता कंपनी VinFast भारतीय इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी कर रही है। कंपनी पहले ही भारत में अपने डीलर नेटवर्क के विस्तार की दिशा में कदम उठा चुकी है और देशभर में 50 डीलर साइन कर चुकी है। अब कंपनी ने भारत में एक नई इलेक्ट्रिक स्कूटर को पेटेंट कराया है। इसके अलावा, एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के अपडेटेड डिजाइन का पेटेंट भी सामने आया है, जिसे पहली बार जुलाई में देखा गया था।

VinFast Vento S से मिलती-जुलती है नई इलेक्ट्रिक स्कूटर VinFast की नई पेटेंटेड इलेक्ट्रिक स्कूटर का डिजाइन कंपनी की Vento S से काफी मिलता-जुलता दिखाई देता है। इस स्कूटर को कंपनी ने भारत में आयोजित Bharat Mobility Expo 2025 में शोकेस किए गए पांच इलेक्ट्रिक स्कूटरों में शामिल किया था। पेटेंट डिजाइन में कुछ बदलाव नजर आते हैं, इसलिए इसे Vento S का अपडेटेड वर्जन माना जा रहा है। हालांकि, कंपनी ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि भारत में इसे किस नाम से पेश किया जाएगा।

इस स्कूटर की सबसे अहम खासियत इसका साइड-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर है। VinFast के दूसरे इलेक्ट्रिक स्कूटरों में हब-माउंटेड मोटर का इस्तेमाल किया गया है, जबकि Vento S में मोटर को अलग तरीके से लगाया गया है। भारतीय बाजार में हब मोटर वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर बजट सेगमेंट में उपलब्ध हैं। ऐसे में साइड-माउंटेड मोटर वाली यह स्कूटर कंपनी की प्रीमियम पेशकश बन सकती है।

Vento S के पुराने मॉडल की परफॉर्मेंस Vento S के आखिरी अपडेटेड वर्जन में 5.2kW की पीक पावर देने वाली साइड-माउंटेड मोटर मिलती थी। इसमें 3.5kWh क्षमता का LFP बैटरी पैक दिया गया था। कंपनी के मुताबिक, यह स्कूटर बेहतर राइडिंग परिस्थितियों में 160 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती थी। इसकी अधिकतम रफ्तार 89 किलोमीटर प्रति घंटा थी। हालांकि, पेटेंट में दिखाई गई नई स्कूटर में यही बैटरी, मोटर और परफॉर्मेंस आंकड़े मिलेंगे या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं हुई है।

भारत में कीमत और पोजिशनिंग पर रहेगी नजर VinFast अब Vento S को किसी भी बाजार में नहीं बेचती है। वहीं, वियतनाम में इसके डिजाइन से मिलती-जुलती Evo इलेक्ट्रिक स्कूटर हब मोटर के साथ आती है। इसकी कीमत 18.80 मिलियन से 29.90 मिलियन वियतनामी डोंग के बीच है, जो भारतीय मुद्रा में लगभग 69,000 रुपये से 95,000 रुपये के बराबर है। हालांकि, यह कीमत Vento S पर आधारित पेटेंटेड स्कूटर की संभावित भारतीय कीमत नहीं मानी जानी चाहिए। भारत में इसकी कीमत और पोजिशनिंग का खुलासा कंपनी की आधिकारिक घोषणा के बाद ही होगा।

दोनों पहियों पर डिस्क ब्रेक मिलने की संभावना नई स्कूटर के पेटेंट डिजाइन में Vento S से जुड़ी एक और अहम समानता इसका रियर डिस्क ब्रेक है। अगर प्रोडक्शन मॉडल में आगे और पीछे दोनों तरफ डिस्क ब्रेक दिए जाते हैं, तो यह इस फीचर के साथ आने वाली चुनिंदा इलेक्ट्रिक स्कूटरों में शामिल हो सकती है। Ola S1 Pro और इससे ऊपर के मॉडल भी इस तरह की सुविधा देते हैं। हालांकि, भारत में VinFast की स्कूटर को ड्यूल-चैनल ABS मिलेगा या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं है। वियतनाम में उपलब्ध संबंधित वर्जन में सिंगल-चैनल ABS दिया गया था।

VinFast की इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का भी अपडेटेड पेटेंट स्कूटर के साथ VinFast ने एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का भी अपडेटेड पेटेंट सामने रखा है। इसका डिजाइन कंपनी की उस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल कॉन्सेप्ट से जुड़ा दिखाई देता है, जिसे 2026 की शुरुआत में पेश किया गया था। नया पेटेंट डिजाइन पहले दिखाए गए कॉन्सेप्ट के मुकाबले ज्यादा प्रोडक्शन-रेडी नजर आता है। कंपनी की योजना इस कॉन्सेप्ट के आधार पर अलग-अलग परफॉर्मेंस कैटेगरी में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें विकसित करने की हो सकती है।

अलग-अलग सेगमेंट में आ सकती हैं इलेक्ट्रिक बाइक्स वियतनामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, VinFast की संभावित इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल रेंज में Subab, Surad, Sudub और Sulad जैसे नाम शामिल हो सकते हैं। इनमें Surad को स्ट्रीट या स्पोर्ट्स-नेकेड, Sudub को क्रूजर और Sulad को सुपरस्पोर्ट मोटरसाइकिल के तौर पर पेश किए जाने की चर्चा है। हालांकि, इन नामों और मॉडल्स को लेकर कंपनी की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

50kW मोटर और 130kmph की संभावित टॉप स्पीड इस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के तकनीकी स्पेसिफिकेशन फिलहाल उपलब्ध नहीं हैं। वियतनामी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इसमें 50kW पीक पावर देने वाली इलेक्ट्रिक मोटर मिल सकती है। सुरक्षा कारणों से इसकी अधिकतम रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटा तक सीमित रखे जाने की संभावना भी जताई गई है। अगर ये आंकड़े सही साबित होते हैं, तो इसकी परफॉर्मेंस Ultraviolette F77 और F99 के बीच हो सकती है। रिपोर्ट्स में यह संभावना भी जताई गई है कि VinFast दो अलग-अलग वर्जन तैयार कर सकती है, ताकि दोनों मोटरसाइकिलों को अलग-अलग चुनौती दी जा सके।