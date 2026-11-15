VinFast के नए इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक पेटेंट, क्या Bharat Auto Expo में होंगे पेश?

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में अपनी जगह बनाने के बाद VinFast अब इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार में भी संभावनाएं तलाशती दिख रही है। इस साल कंपनी के नाम से कई डिजाइन पेटेंट सामने आए हैं। इनमें एक नई इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और एक इलेक्ट्रिक स्कूटर शामिल हैं। ये पेटेंट संभावित दोपहिया पोर्टफोलियो विस्तार का संकेत देते हैं। हालांकि, पेटेंट दर्ज होना किसी मॉडल के प्रोडक्शन या भारत में लॉन्च की पुष्टि नहीं है। कंपनी ने इनकी लॉन्च टाइमलाइन या कीमत की जानकारी नहीं दी है।

रेट्रो लुक के साथ नया इलेक्ट्रिक स्कूटर पेटेंट तस्वीरों में नया स्कूटर क्लासिक और रेट्रो-प्रेरित डिजाइन में दिखता है। इसके बॉडी पैनल स्मूद और कर्वी हैं। यह VinFast Vento S जैसा लगता है, जिसे 2025 Bharat Mobility Expo में प्रदर्शित किया गया था। फ्रंट में ट्रायएंगुलर हेडलैंप के साथ इंटीग्रेटेड DRL, ‘V’ बैजिंग और ज्योमेट्रिक स्टाइल के टर्न इंडिकेटर्स नजर आते हैं।

साइड-माउंटेड मोटर और दोनों पहियों पर डिस्क ब्रेक इसमें चौड़ा फ्रंट फेंडर, ओवल रियर-व्यू मिरर, फ्लैट फ्लोरबोर्ड, चौड़ी सीट और बड़ा ग्रैब रेल दिया गया है। पीछे V-आकार का हॉरिजॉन्टल टेललैंप है। इसकी खासियत साइड-माउंटेड मोटर है, जबकि VinFast के अन्य इलेक्ट्रिक स्कूटरों में हब-माउंटेड मोटर मिलती है। पेटेंट इमेज में दोनों पहियों पर डिस्क ब्रेक भी दिखते हैं। ये फीचर्स इसे प्रीमियम स्कूटर बना सकते हैं, लेकिन कंपनी ने इसकी पोजिशनिंग की पुष्टि नहीं की है।

Vento S के स्पेसिफिकेशन से मिल सकता है संकेत नए स्कूटर की मोटर, बैटरी, रेंज और टॉप स्पीड की जानकारी नहीं है। डिजाइन की समानता के कारण Vento S के आंकड़े संदर्भ दे सकते हैं। उसमें 3.5 kWh LFP बैटरी, 160 किलोमीटर तक दावा की गई रेंज, 89 kmph टॉप स्पीड और 5.2 kW यानी करीब 7 PS की मोटर थी। Vento S अब किसी बाजार में उपलब्ध नहीं है। ये इसके पुराने मॉडल के आंकड़े हैं, नए पेटेंटेड स्कूटर के कन्फर्म स्पेसिफिकेशन नहीं।

परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का डिजाइन दूसरी पेटेंटेड पेशकश एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है। इसमें बड़े टायर, अग्रेसिव राइडिंग स्टांस और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के लिए बड़ा हाउसिंग एरिया है। मस्कुलर और फ्यूचरिस्टिक डिजाइन इसे परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड बाइक का रूप देता है। कंपनी ने इसकी बैटरी, मोटर पावर या रेंज का खुलासा नहीं किया है।

Subab, Surad, Sudub और Sulad भी प्रोजेक्ट VinFast के अन्य हाई-परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक बाइक प्रोजेक्ट्स में Subab, स्ट्रीट बाइक Surad, क्रूजर Sudub और सुपरस्पोर्ट बाइक Sulad शामिल हैं। इन्हें कंपनी के इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म कॉन्सेप्ट पर आधारित बताया गया है। वियतनाम की कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, नई बाइक 50 kW यानी करीब 68 PS पावर दे सकती है और इसकी टॉप स्पीड लगभग 130 kmph हो सकती है। ये अनुमान हैं, आधिकारिक स्पेसिफिकेशन नहीं।

बाकी डिजाइन पेटेंट में भी दिखीं अलग-अलग बॉडी स्टाइल दिए गए रिकॉर्ड में 30 अप्रैल 2026 की फाइलिंग डेट के साथ सात डिजाइन दर्ज हैं। इनमें 500335-001 और 500334-001 नंबर वाली दो मोटरसाइकिल डिजाइन हैं। स्कूटर डिजाइन में 500340-001 का चौकोर फ्रंट, 500339-001 का रेट्रो लुक, 500341-001 का शार्प फ्रंट, 500338-001 का एंगुलर डिजाइन और 500333-001 का स्पोर्टी सिल्वर-ग्रे लुक शामिल है। रिकॉर्ड में सभी का आर्टिकल नेम ‘Motorcycle’ और क्लास ‘12-11-Cycles and Motorcycles’ दर्ज है। ये डिजाइन संभावित रेंज में विविधता दिखाते हैं, लेकिन इनके नाम, फीचर्स या लॉन्च क्रम की पुष्टि नहीं करते।

भारत में ई-बाइक टैक्सी सर्विस की भी संभावना VinFast भारत में ई-बाइक टैक्सी सेवा शुरू करने पर भी विचार कर सकती है। कंपनी वियतनाम में ऐसी सेवा देती है। भारत में यह मॉडल VinFast Green SM इलेक्ट्रिक कार टैक्सी सेवा जैसा हो सकता है, जो चुनिंदा शहरों में उपलब्ध है। हालांकि, भारत में ई-बाइक टैक्सी सेवा की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।