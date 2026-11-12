2027 Vespa Electric Scooter: 3 नए मॉडल, 100km तक की रेंज 67kmph की टॉप स्पीड

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। Vespa ने साल 2027 के लिए अपने अपडेटेड इलेक्ट्रिक स्कूटर को पेश किया है जिसमें तीन मॉडल शामिल हैं- Sprint S, Primavera और Primavera Tech। स्टैंडर्ड Primavera और Sprint S को शहर में आने-जाने या कम्यूटिंग के लिए डिजाइन किया गया है जिनकी टॉप-स्पीड 45kmph है और Eco मोड में उनकी रेंज 85 किमी तक होने का दावा किया गया है।

डिजाइन और स्टाइलिंग इन तीनों स्कूटर्स में Vespa का जाना-पहचाना डिजाइन मिलता है। डिजाइन के अलावा Sprint S और Primavera दोनों में एक जैसा पावरट्रेन मिलता है जिसमें 2.3kWh की रिमूवेबल बैटरी पैक और 3.1kW की मोटर दी गई है जो 2.7kW की पावर और 200nm का टॉर्क जनरेट करता है। इन दोनों ही स्कूटर्स की टॉप-स्पीड 45kmph और WMTC के मुताबिक रेंज 68km है। चार्जिंग को लेकर दावा है कि 500W के चार्जर से बैटरी को 0 से 80% तक चार्ज होने में लगभग 4 घंटे का समय लगता है।

Primavera Tech और परफॉर्मेंस Primavera Tech इस ब्रांड के नए इलेक्ट्रिक स्कूटर का रेंज ससे ज्यादा है। इसमें 4.2kWh की बैटरी पैक और ज्यादा पावरफुल मोटर दी गई है जो 3.6kW की पावर देता है। Primavera Tech की WMTC रेंज के मुताबिक इसकी रेंज 80km है जो Eco Mode में 100 किमी है। इसमें स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन के साथ 4.3 इंच की TFT स्क्रीन मिलती है। इसके अलावा इसमें कीलेस इग्निशन, फाइंड माय स्कूटर और दो राइड मोड, Eco और Power, दिए गए हैं।

स्टाइलिंग और लाइटिंग इन तीनों इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में Vespa का खास डिजाइन, सभी LED लाइट्स और 12/11 इंच का व्हील सेटअप दिया गया है जिसमें आगे 110-सेक्शन के टायर मिलते हैं। तीनों स्कूटर्स में ब्रेकिंग के लिए आगे की तरफ 200mm की डिस्क ब्रेक और पीछे 140mm का ड्रम ब्रेक दिया गया है जबकि Primavera Tech मॉडल में सिंगल-चैनल ABS की सुविधा भी मिलती है।