Vespa Vibe 125 और 150 रेंज लॉन्च, नए कलर-TFT डिस्प्ले और ABS जैसे फीचर्स से हुए अपडेट

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय बाजार में Vespa ने अपने स्कूटर लाइनअप में नए Vibe 125 और Vibe 150 वेरिएंट शामिल किए हैं। इन स्कूटरों की बुकिंग भी शुरू हो गई है। नई Vespa Vibe रेंज को नए डिजाइन और अपडेटेड फीचर्स के साथ पेश किया गया है। साथ ही इसमें कुछ बदलाव भी किए गए हैं।

Vespa Vibe 125 और 150 की कीमत Vespa ने Vibe रेंज को दो इंजन ऑप्शन में पेश किया है। इसमें 125cc और 150cc इंजन वाले स्कूटर शामिल हैं। दोनों की कीमतों में अंतर है, जिससे ग्राहक अपनी जरूरत और बजट के अनुसार विकल्प चुन सकते हैं। इसके Vespa Vibe 125 की एक्स-शोरूम कीमत 1,65,500 रुपये और Vespa Vibe 150 की कीमत 1,78,000 रुपये से शुरू होती है।

Vespa Vibe और Vibe S के कलर ऑप्शन स्टैंडर्ड Vespa Vibe में Azzurro Provenza और Pearl White कलर ऑप्शन मिलते हैं। वहीं, Vespa Vibe S को Rosso Red और Matte Black कलर स्कीम में पेश किया गया है। यह नया कलर कॉम्बिनेशन स्कूटर को पहले से ज्यादा स्पोर्टी लुक देता है।

नए अलॉय व्हील और 3D लोगो से बदला डिजाइन Vespa Vibe 125 और 150 में केवल नए रंग ही नहीं, बल्कि डिजाइन से जुड़े कई अपडेट भी किए गए हैं। दोनों स्कूटरों में नए स्पोर्टियर डिजाइन वाले अलॉय व्हील दिए गए हैं। इसके अलावा, फ्रंट एप्रन पर सेंट्रल ट्रिम को दोबारा डिजाइन किया गया है। इन स्कूटरों में 3D Vespa लोगो और सीट पर कलर-मैचिंग स्टिचिंग भी दी गई है। ये बदलाव स्कूटर के एक्सटीरियर को नया लुक देते हैं और इसके डिजाइन को ज्यादा आकर्षक बनाते हैं। नई Vespa Vibe रेंज में हार्डवेयर के स्तर पर भी महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। पहले के सेटअप में आगे 11-इंच और पीछे 10-इंच के पहिए दिए जाते थे। अब कंपनी ने आगे और पीछे दोनों तरफ 12-इंच के पहिए दिए हैं। बड़े पहियों वाला यह नया सेटअप खराब सड़कों पर स्कूटर की स्थिरता बेहतर बनाने और राइडिंग को अधिक आरामदायक बनाने में मदद कर सकता है। हालांकि, वास्तविक राइडिंग अनुभव सड़क की स्थिति और अन्य परिस्थितियों पर भी निर्भर करेगा।

5-इंच TFT डिस्प्ले के साथ मिलेंगे स्मार्ट फीचर्स Vespa Vibe 125 और 150 में नया 5-इंच TFT कंसोल दिया गया है। इसमें Bluetooth कनेक्टिविटी के साथ कई उपयोगी फीचर्स मिलते हैं। कंपनी ने स्कूटरों को रोजाना इस्तेमाल के लिहाज से अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए इनमें आधुनिक टेक्नोलॉजी शामिल की है।

5-इंच TFT कंसोल

Bluetooth कनेक्टिविटी

टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन

म्यूजिक कंट्रोल

कॉल और SMS अलर्ट

कीलेस इग्निशन इन फीचर्स की मदद से राइडर को नेविगेशन और फोन से जुड़े जरूरी अलर्ट की जानकारी मिल सकती है। कीलेस इग्निशन स्कूटर को इस्तेमाल करने की सुविधा को भी बेहतर बनाता है।

Vespa Vibe 150 में मिला सिंगल-चैनल ABS सुरक्षा के लिहाज से Vespa Vibe 150 और Vibe S 150 में सिंगल-चैनल ABS स्टैंडर्ड दिया गया है। यह ब्रेकिंग के दौरान पहिए को लॉक होने से रोकने में मदद करता है, खासकर अचानक ब्रेक लगाने की स्थिति में। स्कूटरों में आगे की तरफ 200mm डिस्क ब्रेक और पीछे 140mm ड्रम ब्रेक दिया गया है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी के अनुसार सिंगल-चैनल ABS की पुष्टि केवल Vibe 150 और Vibe S 150 के लिए की गई है। 125cc वेरिएंट में इस फीचर को स्टैंडर्ड मानना सही नहीं होगा।