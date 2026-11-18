ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। TVS ने अपनी कम्यूटर मोटरसाइकिल Star City Plus को भारतीय बाजार में बंद कर दिया है। कंपनी ने इस बाइक को अपनी आधिकारिक वेबसाइट से हटा दिया है और इसके डिस्कंटीन्यू होने की पुष्टि भी की है। Star City Plus को प्रीमियम 110cc कम्यूटर बाइक के तौर पर पेश किया गया था। हालांकि, कुछ डीलरशिप पर इसके बचे हुए यूनिट मिल सकते हैं।

109cc इंजन के साथ मिलता था 4-स्पीड गियरबॉक्स TVS Star City Plus में 109cc का एयर-कूल्ड इंजन दिया गया था। यह इंजन 8.08 PS की पावर और 8.7 Nm का टॉर्क जनरेट करता था। इसके साथ 4-स्पीड गियरबॉक्स मिलता था। बाइक का यह इंजन रोजमर्रा के इस्तेमाल को ध्यान में रखकर तैयार किए गए कम्यूटर सेगमेंट का हिस्सा था।

मिलता था 80 kmpl का माइलेज माइलेज के मामले में भी Star City Plus अच्छी पहचान रखती थी। इसमें 80 kmpl तक का माइलेज मिलता था। कम्यूटर बाइक खरीदने वाले ग्राहकों के लिए माइलेज एक महत्वपूर्ण पहलू होता है और यह आंकड़ा इसकी प्रमुख खूबियों में शामिल था।

सेमी-डिजिटल कंसोल और USB चार्जिंग फीचर्स की बात करें तो TVS Star City Plus में सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता था। इसमें स्पीडोमीटर, टैकोमीटर और ट्रिप मीटर जैसी जानकारियां मिलती थीं। इसके अलावा, बाइक में USB चार्जिंग सॉकेट भी दिया गया था, जिससे सफर के दौरान मोबाइल और अन्य डिवाइस चार्ज किए जा सकते थे।