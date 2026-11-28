ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। TVS ने Armado के ग्लोबल डेब्यू की घोषणा की है जो एक कार्गो ट्राइसाइकिल है जिसकी दावा की कई पेलोड कैपेसिटी 1 टन तक है। फर्स्ट-माइल और लास्ट-माइल सामान ढोने के लिए तैयार किए गए इस नए मॉडल को अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और ASEAN बाजारों में उतारा जाएगा। इसमें 200cc का ऑयल-कूल्ड इंजन, दो मीटर का कार्गो बे और 230mm का ग्राउंड क्लीयरेंस शामिल है।

TVS Armado इंजन और गियरबॉक्स TVS Armado को पावर देने के लिए इसमें 200cc का ऑयल-कूल्ड इंजन दिया गया है जो 14.2bhp की पावर और 15.5nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसे 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है और इसमें 16-लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है। TVS के मुताबि, इस इंजन को भारी सामान ढोने, ढलान पर चढ़ने और रुक-रुक कर चलने वाले ट्रैफिक में काम करने के लिए तैयार किया गया है।

कार्गो ट्रांसपोर्ट की लगातार रहने वाली जरूरतों को संभालने के लिए ऑयल कूलिंग इसी का एक जरूरी हिस्सा है। TVS Armado कार्गो बेड और पेलोड इसमें 2 मीटर लंबा कार्गो बेड है जो TVS मुताबिक एक टन तक का पेलोड उठा सकता है। इससे ऑपरेटर्स को अलग-अलग तरह का सामान ढोने के लिए जगह मिलती है। यह कार्गो बेड तीनों तरफ से खुलता है और इससे सामान को दोनों तरफ से चढ़ाने या उतारने में आसानी होगा, खासकर वहां जहां पार्किंग या लोडिंग की पहुंच लिमिटेड हो।