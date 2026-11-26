ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय बाजार में पहली फ्लेक्स-फ्यूल स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड Toyota Innova Hycross Facelift लॉन्च हो चुकी हौ। इसके G-SLF, GX, VX और ZX वेरिएंट को फ्लेक्स-फ्यूल स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड में लेकर आया गया है। इसके केवल GX वेरिएंट को पेट्रोल पावरट्रेन के साथ लेकर आया गया है। आइए विस्तार में जानते हैं कि टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस फेसलिफ्ट के किस वेरिएंट में क्या फीचर्स दिए गए हैं।

Toyota Innova Hycross Facelift की कीमत Toyota Innova Hycross Facelift वेरिएंट कीमत (एक्स-शोरूम) G Flex Hybrid ₹19.99 लाख GX Petrol ₹19.59 लाख GX Flex Hybrid ₹23.99 लाख VX Flex Hybrid ₹28.79 लाख ZX Flex Hybrid ₹31.99 लाख नई टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस फेसलिफ्ट को 19.99 लाख रुपये से 31.99 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत में लेकर आया गया है। इसकी बुकिंग 26 नवंबर 2026 से शुरू कर दी गई है।

Toyota Innova Hycross Facelift वेरिएंट-वाइज फीचर्स फीचर्स पेट्रोल GX हाइब्रिड G-SLF हाइब्रिड GX हाइब्रिड VX हाइब्रिड ZX कीमत (7-सीटर, रुपये) 19,59,000 19,99,000 23,99,000 28,79,000 31,99,000 कीमत (8-सीटर, रुपये) 19,64,000 19,99,000 24,04,000 28,84,000 - स्पीड लिमिटर - 80 किमी/घंटा - - - ड्राइविंग मोड इको इको, नॉर्मल, पावर इको, नॉर्मल, पावर इको, नॉर्मल, पावर इको, नॉर्मल, पावर अलॉय व्हील 17-इंच 17-इंच 17-इंच 17-इंच 18-इंच हेडलैंप डुअल LED प्रोजेक्टर LED प्रोजेक्टर LED प्रोजेक्टर LED ऑटो हाई बीम के साथ प्रोजेक्टर LED फ्रंट LED फॉग लैंप नहीं नहीं नहीं हां हां पैनोरमिक सनरूफ नहीं नहीं नहीं हां हां पावर्ड टेलगेट नहीं नहीं नहीं नहीं हां इंफोटेनमेंट स्क्रीन 20.3 सेमी 20.3 सेमी 20.3 सेमी 31.2 सेमी 31.2 सेमी इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले 17.8 सेमी MID 17.8 सेमी MID 17.8 सेमी MID 31.2 सेमी डिजिटल 31.2 सेमी डिजिटल स्पीकर 4 4 4 6 9 (सबवूफर सहित) JBL ऑडियो सिस्टम नहीं नहीं नहीं नहीं हां वायरलेस Android Auto / Apple CarPlay नहीं नहीं नहीं हां हां फ्रंट AC मैनुअल मैनुअल मैनुअल ऑटोमैटिक पॉल्यूशन फिल्टर के साथ ऑटोमैटिक रियर AC मैनुअल ब्लोअर मैनुअल ब्लोअर मैनुअल ब्लोअर ऑटोमैटिक ब्लोअर पॉल्यूशन फिल्टर के साथ ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल 1. G-SLF Hybrid नई इनोवा हाईक्रॉस के इस वेरिएंट को सात और आठ सीटर ऑप्शन के साथ लेकर आया गया है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 19.99 लाख रुपये है। इसमें 80 किमी/घंटे की स्पीड मिलती है। इसके साथ ही 17-इंच अलॉय व्हील, प्रोजेक्टर LED हेडलैंप, LED रियर लैंप, मैनुअल AC, ब्लैक फैब्रिक सीटें, 17.8 सेमी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले और चार स्पीकर वाला 8-इंच ऑडियो सिस्टम जैसे फीचर्स मिलते हैं। इस वेरिएंट में स्मार्ट एंट्री, रिवर्स कैमरा, टेलीमैटिक्स, SOS e-call, पैनोरमिक सनरूफ और क्रूज कंट्रोल फीचर्स नहीं मिलते हैं।

2. GX Hybrid और पेट्रोल GX नई इनोवा हाईक्रॉस के GX Hybrid को भी सात और आठ सीटर के साथ लेकर आया गया है। इसके सात सीटों वाले की कीमत 23.99 लाख रुपये और आठ सीटों वाली की कीमत 24.04 लाख रुपये है। इसमें 17.8 सेमी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले, 8-इंच स्क्रीन, चार स्पीकर और मैनुअल AC है। साथ ही स्मार्ट एंट्री, रिवर्स कैमरा, टेलीमैटिक्स और SOS e-call दिया गया है। इसके अलावा, सात सीटों वाले में दूसरी पंक्ति की कैप्टन सीटें और आठ सीटों वाले में स्प्लिट बेंच दी गई है। पेट्रोल GX के सात सीटों वाली की कीमत 19.59 लाख रुपये और आठ सीटों वाली की कीमत 19.64 लाख रुपये है। इसमें 17-इंच अलॉय व्हील, 17.8 सेमी MID और चार स्पीकर व मैनुअल AC के साथ 8-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है।

3. VX Hybrid VX Hybrid की कीमत सात सीटों के लिए 28.79 लाख और आठ सीटों के लिए 28.84 लाख रुपये है। इसमें 31.2 सेमी इंफोटेनमेंट स्क्रीन और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले, छह स्पीकर तथा वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay मिलते हैं। पैनोरमिक सनरूफ, ऑटोमैटिक फ्रंट क्लाइमेट कंट्रोल, रियर ब्लोअर कंट्रोल और रिट्रैक्टेबल रियर सनशेड भी दिए गए हैं। अन्य फीचर्स में पैनोरमिक व्यू मॉनिटर, क्रूज कंट्रोल, पैडल शिफ्टर्स और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग शामिल हैं। केबिन में सॉफ्ट-टच डैशबोर्ड, लेदर-रैप्ड स्टीयरिंग व शिफ्ट नॉब, ब्लू एम्बिएंट लाइटिंग और चेस्टनट-ब्लैक फैब्रिक सीटें हैं। VX में Toyota Safety Sense नहीं मिलता।

4. ZX Hybrid Toyota Innova Hycross Facelift का यह टॉप वेरिएंट है। ZX Hybrid की एक्स-शोरूम कीमत 31.99 लाख रुपये है। इसमें लोगों की सुरक्षा के लिए टोयोटा सेफ्टी सेंस दिया गया है। इसके साथ ही डायनेमिक रडार क्रूज कंट्रोल, लेन ट्रेस असिस्ट, प्री-कोलिजन असिस्टेंस, ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग, रियर क्रॉस-ट्रैफिक अलर्ट और ऑटोमैटिक हाई बीम जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

इसके दूसरी पंक्ति की पावर्ड ओटोमन सीटें, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें और मेमोरी वाली आठ-वे पावर ड्राइवर सीट दी गई है। इसके अलावा, पावर्ड टेलगेट, ड्यूल-जोन AC, परफोरेटेड डार्क चेस्टनट आर्टिफिशियल-लेदर सीटें और सबवूफर सहित नौ-स्पीकर JBL सिस्टम दिया गया है। इस वेरिएंट में 18-इंच अलॉय व्हील, 225/50 टायर, व्हील-आर्च क्लैडिंग और अतिरिक्त क्रोम डिटेलिंग भी दी गई है।

सभी वेरिएंट के सेफ्टी फीचर्स Toyota Innova Hycross Facelift के सभी वेरिएंट में छह एयरबैग, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल-स्टार्ट असिस्ट, ऑटो होल्ड वाला इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ABS, EBD, फ्रंट-रियर पार्किंग सेंसर, ISOFIX माउंट और एडजस्टेबल हेड रेस्ट्रेंट जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं।