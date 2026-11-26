E20-E85 फ्यूल पर चलेगी नई Innova Hycross Hybrid, मिलेगा 22.58km का माइलेज.. कौन-सा वेरिएंट खरीदना फायदेमंद
Toyota Innova Hycross Facelift में चार हाइब्रिड वेरिएंट, पेट्रोल GX, स्पीड लिमिटर, बड़ी स्क्रीन, Toyota Safety Sense और छह एयरबैग मिलते हैं।
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जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय बाजार में पहली फ्लेक्स-फ्यूल स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड Toyota Innova Hycross Facelift लॉन्च हो चुकी हौ। इसके G-SLF, GX, VX और ZX वेरिएंट को फ्लेक्स-फ्यूल स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड में लेकर आया गया है। इसके केवल GX वेरिएंट को पेट्रोल पावरट्रेन के साथ लेकर आया गया है। आइए विस्तार में जानते हैं कि टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस फेसलिफ्ट के किस वेरिएंट में क्या फीचर्स दिए गए हैं।
Toyota Innova Hycross Facelift की कीमत
|Toyota Innova Hycross Facelift वेरिएंट
|कीमत (एक्स-शोरूम)
|G Flex Hybrid
|₹19.99 लाख
|GX Petrol
|₹19.59 लाख
|GX Flex Hybrid
|₹23.99 लाख
|VX Flex Hybrid
|₹28.79 लाख
|ZX Flex Hybrid
|₹31.99 लाख
नई टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस फेसलिफ्ट को 19.99 लाख रुपये से 31.99 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत में लेकर आया गया है। इसकी बुकिंग 26 नवंबर 2026 से शुरू कर दी गई है।
Toyota Innova Hycross Facelift वेरिएंट-वाइज फीचर्स
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फीचर्स
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पेट्रोल GX
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हाइब्रिड G-SLF
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हाइब्रिड GX
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हाइब्रिड VX
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हाइब्रिड ZX
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कीमत (7-सीटर, रुपये)
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19,59,000
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19,99,000
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23,99,000
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28,79,000
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31,99,000
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कीमत (8-सीटर, रुपये)
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19,64,000
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19,99,000
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24,04,000
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28,84,000
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-
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स्पीड लिमिटर
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-
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80 किमी/घंटा
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-
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-
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-
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ड्राइविंग मोड
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इको
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इको, नॉर्मल, पावर
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इको, नॉर्मल, पावर
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इको, नॉर्मल, पावर
|
इको, नॉर्मल, पावर
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अलॉय व्हील
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17-इंच
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17-इंच
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17-इंच
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17-इंच
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18-इंच
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हेडलैंप
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डुअल LED
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प्रोजेक्टर LED
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प्रोजेक्टर LED
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प्रोजेक्टर LED
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ऑटो हाई बीम के साथ प्रोजेक्टर LED
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फ्रंट LED फॉग लैंप
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नहीं
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नहीं
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नहीं
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हां
|
हां
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पैनोरमिक सनरूफ
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नहीं
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नहीं
|
नहीं
|
हां
|
हां
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पावर्ड टेलगेट
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नहीं
|
नहीं
|
नहीं
|
नहीं
|
हां
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इंफोटेनमेंट स्क्रीन
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20.3 सेमी
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20.3 सेमी
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20.3 सेमी
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31.2 सेमी
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31.2 सेमी
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इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले
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17.8 सेमी MID
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17.8 सेमी MID
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17.8 सेमी MID
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31.2 सेमी डिजिटल
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31.2 सेमी डिजिटल
|
स्पीकर
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4
|
4
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4
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6
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9 (सबवूफर सहित)
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JBL ऑडियो सिस्टम
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नहीं
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नहीं
|
नहीं
|
नहीं
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हां
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वायरलेस Android Auto / Apple CarPlay
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नहीं
|
नहीं
|
नहीं
|
हां
|
हां
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फ्रंट AC
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मैनुअल
|
मैनुअल
|
मैनुअल
|
ऑटोमैटिक
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पॉल्यूशन फिल्टर के साथ ऑटोमैटिक
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रियर AC
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मैनुअल ब्लोअर
|
मैनुअल ब्लोअर
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मैनुअल ब्लोअर
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ऑटोमैटिक ब्लोअर
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पॉल्यूशन फिल्टर के साथ ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल
1. G-SLF Hybrid
नई इनोवा हाईक्रॉस के इस वेरिएंट को सात और आठ सीटर ऑप्शन के साथ लेकर आया गया है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 19.99 लाख रुपये है। इसमें 80 किमी/घंटे की स्पीड मिलती है। इसके साथ ही 17-इंच अलॉय व्हील, प्रोजेक्टर LED हेडलैंप, LED रियर लैंप, मैनुअल AC, ब्लैक फैब्रिक सीटें, 17.8 सेमी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले और चार स्पीकर वाला 8-इंच ऑडियो सिस्टम जैसे फीचर्स मिलते हैं। इस वेरिएंट में स्मार्ट एंट्री, रिवर्स कैमरा, टेलीमैटिक्स, SOS e-call, पैनोरमिक सनरूफ और क्रूज कंट्रोल फीचर्स नहीं मिलते हैं।
2. GX Hybrid और पेट्रोल GX
नई इनोवा हाईक्रॉस के GX Hybrid को भी सात और आठ सीटर के साथ लेकर आया गया है। इसके सात सीटों वाले की कीमत 23.99 लाख रुपये और आठ सीटों वाली की कीमत 24.04 लाख रुपये है। इसमें 17.8 सेमी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले, 8-इंच स्क्रीन, चार स्पीकर और मैनुअल AC है। साथ ही स्मार्ट एंट्री, रिवर्स कैमरा, टेलीमैटिक्स और SOS e-call दिया गया है। इसके अलावा, सात सीटों वाले में दूसरी पंक्ति की कैप्टन सीटें और आठ सीटों वाले में स्प्लिट बेंच दी गई है। पेट्रोल GX के सात सीटों वाली की कीमत 19.59 लाख रुपये और आठ सीटों वाली की कीमत 19.64 लाख रुपये है। इसमें 17-इंच अलॉय व्हील, 17.8 सेमी MID और चार स्पीकर व मैनुअल AC के साथ 8-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है।
3. VX Hybrid
VX Hybrid की कीमत सात सीटों के लिए 28.79 लाख और आठ सीटों के लिए 28.84 लाख रुपये है। इसमें 31.2 सेमी इंफोटेनमेंट स्क्रीन और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले, छह स्पीकर तथा वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay मिलते हैं। पैनोरमिक सनरूफ, ऑटोमैटिक फ्रंट क्लाइमेट कंट्रोल, रियर ब्लोअर कंट्रोल और रिट्रैक्टेबल रियर सनशेड भी दिए गए हैं। अन्य फीचर्स में पैनोरमिक व्यू मॉनिटर, क्रूज कंट्रोल, पैडल शिफ्टर्स और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग शामिल हैं। केबिन में सॉफ्ट-टच डैशबोर्ड, लेदर-रैप्ड स्टीयरिंग व शिफ्ट नॉब, ब्लू एम्बिएंट लाइटिंग और चेस्टनट-ब्लैक फैब्रिक सीटें हैं। VX में Toyota Safety Sense नहीं मिलता।
4. ZX Hybrid
Toyota Innova Hycross Facelift का यह टॉप वेरिएंट है। ZX Hybrid की एक्स-शोरूम कीमत 31.99 लाख रुपये है। इसमें लोगों की सुरक्षा के लिए टोयोटा सेफ्टी सेंस दिया गया है। इसके साथ ही डायनेमिक रडार क्रूज कंट्रोल, लेन ट्रेस असिस्ट, प्री-कोलिजन असिस्टेंस, ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग, रियर क्रॉस-ट्रैफिक अलर्ट और ऑटोमैटिक हाई बीम जैसे फीचर्स दिए गए हैं।
इसके दूसरी पंक्ति की पावर्ड ओटोमन सीटें, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें और मेमोरी वाली आठ-वे पावर ड्राइवर सीट दी गई है। इसके अलावा, पावर्ड टेलगेट, ड्यूल-जोन AC, परफोरेटेड डार्क चेस्टनट आर्टिफिशियल-लेदर सीटें और सबवूफर सहित नौ-स्पीकर JBL सिस्टम दिया गया है। इस वेरिएंट में 18-इंच अलॉय व्हील, 225/50 टायर, व्हील-आर्च क्लैडिंग और अतिरिक्त क्रोम डिटेलिंग भी दी गई है।
सभी वेरिएंट के सेफ्टी फीचर्स
Toyota Innova Hycross Facelift के सभी वेरिएंट में छह एयरबैग, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल-स्टार्ट असिस्ट, ऑटो होल्ड वाला इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ABS, EBD, फ्रंट-रियर पार्किंग सेंसर, ISOFIX माउंट और एडजस्टेबल हेड रेस्ट्रेंट जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं।
Toyota Innova Hycross Facelift का इंजन
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स्पेसिफिकेशन
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पेट्रोल GX
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फ्लेक्स-फ्यूल स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड
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इंजन
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2.0-लीटर, 4-सिलेंडर पेट्रोल
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2.0-लीटर, 4-सिलेंडर, पांचवीं जनरेशन हाइब्रिड सिस्टम
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इंजन क्षमता
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1,987cc
|
1,987cc
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अधिकतम पावर
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127 kW
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147 kW
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अधिकतम पावर (लगभग)
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170 bhp
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197 bhp
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इंजन टॉर्क
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206 Nm
|
188 Nm
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इंजन टॉर्क RPM
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4,400–4,600 rpm
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4,400–5,200 rpm
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इलेक्ट्रिक मोटर टॉर्क
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उपलब्ध नहीं
|
206 Nm
|
बैटरी
|
—
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56-सेल लिथियम-आयन
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ट्रांसमिशन
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Direct Shift CVT, सीक्वेंशियल शिफ्ट के साथ
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e-Drive, सीक्वेंशियल शिफ्ट के साथ
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फ्यूल सपोर्ट
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E20
|
E20–E85
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ड्राइविंग मोड
|
इको
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इको, नॉर्मल, पावर
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फ्यूल टैंक क्षमता
|
52 लीटर
|
52 लीटर
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माइलेज (E20 फ्यूल पर)
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16.13 kmpl
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22.58 kmpl
- नई इनोवा हाईक्रॉस के दोनों ही पावरट्रेन में 1,987cc चार-सिलेंडर इंजन दिया गया है। इसका पेट्रोल GX वेरिएंट में दिया गया इंजन 170 bhp की पावर और 206 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें sequential shift वाला Direct Shift CVT ट्रांसमिशन दिया गया है। इसमें जो स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड इंजन दिया गया है, वह 197 bhp की पावर और 188 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन इलेक्ट्रिक मोटर के साथ 206 Nm का टॉर्क जनरेट करता है।
- हाइब्रिड में 56-सेल लिथियम-आयन बैटरी और e-Drive ट्रांसमिशन है। इसकी सबसे खास बात ये है कि यह E20 से लेकर E85 इथेनॉल-पेट्रोल ब्लेंड पर चल सकती है और इसमें किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। इसका स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड फ्लेक्स-फ्यूल वेरिएंट E20 फ्यूल पर 22.58 kmpl तक और स्टैंडर्ड पेट्रोल-ओनली वेरिएंट से 16.13 kmpl तक का माइलेज मिलेगा।
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