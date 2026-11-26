ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप ऐसी कार की तलाश में है, जिसमें आपनी बड़ी फैमिली आसाम से सफर कर सकें तो यह खबर आपके लिए ही है। हम यहां पर आपको तीन ऐसे ही 7-सीटर MPV के बारे में बता रहे हैं, जिसमें आराम से सात लोग एक साथ सफर कर सकते हैं। हमारी इस लिस्ट में Renault Triber, Maruti Suzuki Ertiga और Kia Carens शामिल है। यह तीनों ही बेहतर स्पेस, दमदार इंजन और शानदार माइलेज के साथ आती है। आइए जानते हैं इन तीनों 7-सीटर MPV की कीमत, माइलेज और खासियतों के बारे में।

बड़ी फैमिली के लिए बेस्ट 7-सीटर MPV कार का नाम माइलेज एक्स-शोरूम कीमत Renault Triber 21 kmpl तक (पेट्रोल) ₹5.81 लाख – ₹10.20 लाख Maruti Suzuki Ertiga 20.51 kmpl (पेट्रोल), 26.11 km/kg (CNG) ₹8.95 लाख - ₹15.32 लाख Kia Carens 14–16 kmpl (पेट्रोल), 20–22 km/kg (CNG) ₹11.12 लाख – ₹12.98 लाख 1. Renault Triber Renault Triber चार मीटर से कम लंबाई वाली किफायती 7-सीटर MPV है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 5.81 लाख रुपये से 10.20 लाख रुपये के बीच है। इसमें 999 cc के 1.0-लीटर पेट्रोल और टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलते हैं। यह 71.01 bhp से 98.63 bhp तक की पावर जनरेट करता है। मैनुअल और AMT गियरबॉक्स के साथ CNG ऑप्शन भी बताया गया है। यह 17 से 21 kmpl तक का माइलेज देती है।

Triber की तीसरी पंक्ति की सीटों को हटाया या फोल्ड किया जा सकता है। इसकी लंबाई 3,985 mm और व्हीलबेस 2,636 mm है। इसमें टचस्क्रीन, डिजिटल क्लस्टर, रियर AC वेंट्स, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, सनरूफ और क्रूज कंट्रोल मिलते हैं। इसमें सभी वेरिएंट में ABS दिया गया है, जबकि टॉप वेरिएंट में छह एयरबैग दिए गए हैं। इसमें ESP और TPMS भी मिलते हैं।

2. Maruti Suzuki Ertiga Maruti Suzuki Ertiga की एक्स-शोरूम कीमत 8.90 लाख रुपये से 15.32 लाख रुपये तक है। इसमें 1.5-लीटर (1,462 cc) पेट्रोल इंजन और CNG ऑप्शन मिलता है। पेट्रोल इंजन 101.64 bhp की पावर और 139 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, जबकि CNG मोड में 86.63 bhp की पावर और 121.5 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलते हैं।

Ertiga के पेट्रोल मैनुअल का ARAI माइलेज 20.51 kmpl और ऑटोमेटिक का 20.3 kmpl है। CNG का माइलेज 26.11 km/kg तक है। इसमें सात-इंच टचस्क्रीन, क्रूज कंट्रोल, पुश-बटन स्टार्ट और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। सुरक्षा के लिए छह एयरबैग, ABS और ESC जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसका व्हीलबेस 2,740 mm है।

3. Kia Carens Kia Carens छह और सात सीटों के ऑप्शन में आती है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत लगभग 11.12 लाख रुपये से 12.98 लाख रुपये के बीच है। Premium (O) ट्रिम में 1.5-लीटर पेट्रोल, फैक्ट्री-फिटेड CNG और 1.5-लीटर CRDi डीजल ऑप्शन मिलते हैं। पेट्रोल इंजन करीब 113 bhp और डीजल इंजन करीब 114 bhp पावर देता है। CNG मोड में पावर लगभग 95 bhp है। पेट्रोल माइलेज 14–16 kmpl और CNG माइलेज 20–22 km/kg तक है।