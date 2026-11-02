टाटा मोटर्स की अक्टूबर बिक्री ने बनाया नया रिकॉर्ड, Punch.ev की पहली बार मासिक बिक्री 5,000 यूनिट के पार

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। टाटा कार्स पैसेंजर व्हीकल्स ने अक्टूबर 2026 में अब तक की सबसे ज्यादा मासिक बिक्री दर्ज की है। कंपने ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों को मिलाकर कुल 75,426 कारों की बिक्री की है। यह पहली बार है जब कंपनी की एक महीने की बिक्री 75,000 यूनिट के आंकड़े को पार कर दिया है। इसकी बिक्री में सालाना के आधार पर बिक्री में 23.05 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

Punch.ev ने पहली बार पार किया 5,000 यूनिट का आंकड़ा टाटा मोटर्स की इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में Punch.ev ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। अक्टूबर 2026 में इस इलेक्ट्रिक SUV की मासिक बिक्री 5,000 यूनिट के आंकड़े को पार कर गई। कंपनी के अनुसार, Punch.ev ऐसा करने वाला पहला स्टैंडअलोन EV प्रोडक्ट बन गया है। यह उपलब्धि टाटा के इलेक्ट्रिक वाहन पोर्टफोलियो के लिए महत्वपूर्ण है और अक्टूबर 2026 के दौरान कंपनी की कुल EV बिक्री में आई मजबूत वृद्धि के साथ सामने आई है।