क्या Royal Enfield Interceptor 650 को भी मिलेगा 750cc इंजन? या बरकरार रहेगा पुराना इंजन

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। Royal Enfield ने 750cc मोटरसाइकिलों के सेगमेंट में एंट्री कर ली है। हाल ही में कंपनी ने EICMA 2026 में Royal Enfield Himalayan 750 और Continental GT 750 को पेश किया है। अब कंपनी अपनी पॉपुलर Interceptor 650 को भी नए 750cc इंजन के साथ ला सकती है। Royal Enfield Interceptor 650 में मौजूदा 648cc इंजन ही बरकरार रख सकती है। इसके बजाय बाइक को कुछ नए साइकिल पार्ट्स और फीचर्स दिए जा सकते हैं।

Interceptor 650 में नहीं मिलेगा नया 750cc इंजन रॉयल एनफील्ड की नई 750cc मोटरसाइकिलों को लेकर उत्साह के बीच Interceptor 650 के इंजन को लेकर अहम जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी इंटरसेप्टर 650 को नए 750cc पैरेलल-ट्विन इंजन के साथ लाने की प्लानिंग कर रही है। इसमें पहले की तरह 648cc का पैरेलल-ट्विन इंजन मिलता रहेगा।

Interceptor 650 और नई Continental GT 750 एक ही चेसिस पर बनाई जा रही हैं। इसी वजह से माना जा रहा था कि कंपनी के लिए इंटरसेप्टर में नया इंजन शामिल करना आसान हो सकता है। फिलहाल यह जानकारी रिपोर्ट पर आधारित है और कंपनी की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

Interceptor 650 और Continental GT 750 के इंजन में कितना अंतर? मौजूदा Royal Enfield Interceptor 650 में 648cc का पैरेलल-ट्विन इंजन दिया गया है। यह इंजन 47 bhp की पावर और 52 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। वहीं, नई Continental GT 750 में कंपनी ने 743cc का पैरेलल-ट्विन इंजन इस्तेमाल किया है, जो 55 bhp की पावर और 63 Nm का टॉर्क दे सकती है। इस इंजन को 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है।

इंजन की जानकारी Interceptor 650 Continental GT 750 इंजन क्षमता 648cc 743cc इंजन टाइप पैरेलल-ट्विन पैरेलल-ट्विन अधिकतम पावर 47 bhp 55 bhp अधिकतम टॉर्क 52 Nm 63 Nm गियरबॉक्स 6-स्पीड 6-स्पीड कीमत के लिहाज से कंपनी का फैसला हो सकता है अहम Royal Enfield Interceptor 650 को एक आरामदायक क्लासिक रोडस्टर मोटरसाइकिल के तौर पर जाना जाता है। यह कंपनी की बिक्री के लिए उपलब्ध सबसे किफायती 650cc मोटरसाइकिल भी रही है। ऐसे में इसमें 750cc इंजन शामिल करने से इसकी कीमत और पोजिशनिंग पर असर पड़ सकता है। कंपनी इंटरसेप्टर 650 की मौजूदा कीमत को बनाए रखने के लिए इसमें 648cc इंजन बरकरार रख सकती है।

मिल सकता है नए Showa एडजस्टेबल सस्पेंशन Interceptor 650 को नया 750cc इंजन नहीं मिलेगा, लेकिन कंपनी इसके सस्पेंशन सेटअप में बदलाव कर सकती है। अपडेटेड इंटरसेप्टर में नई Continental GT 750 की तरह Showa एडजस्टेबल सस्पेंशन दिए जा सकते हैं। इस सस्पेंशन सेटअप में आगे और पीछे दोनों तरफ प्रीलोड एडजस्ट करने की सुविधा होगी। इससे राइडर्स अपनी जरूरत और पसंद के अनुसार सस्पेंशन को एडजस्ट कर सकेंगे। यह अपडेट इंटरसेप्टर 650 को मौजूदा मॉडल की तुलना में अधिक उपयोगी बना सकता है।

फ्रंट में मिल सकते हैं ड्यूल डिस्क ब्रेक सस्पेंशन के अलावा Interceptor 650 में ब्रेकिंग सेटअप को भी अपडेट किए जाने की खबर है। अपडेटेड मॉडल में Continental GT 750 की तरह फ्रंट में ड्यूल डिस्क ब्रेक सेटअप दिया जा सकता है। नई 750cc मोटरसाइकिलों में ड्यूल फ्रंट डिस्क ब्रेक सेटअप दिया जा सकता है। ऐसे में इस फीचर का इंटरसेप्टर 650 तक पहुंचना इसके डिजाइन और हार्डवेयर में अहम बदलाव होगा।