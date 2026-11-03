Royal Enfield Himalayan 750 हुई पेश, 743cc इंजन और 5 राइडिंग मोड समेत क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स से है लैस

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। Royal Enfield Himalayan 750 को EICMA 2026 में पेश किया गया। कंपनी ने इसके सभी स्पेसिफिकेशन और यूरोपीय बाजार की कीमतों का खुलासा कर दिया है। नई Himalayan 750 को 743cc का पैरेलल-ट्विन इंजन, छह-स्पीड गियरबॉक्स और कई एडवांस इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स के साथ लेकर आया गया है। आइए विस्तार में इसके बाकी फीचर्स के बारे में जानते हैं।

Royal Enfield Himalayan 750 का इंजन इसमें नया 743cc एयर/ऑयल-कूल्ड पैरेलल-ट्विन इंजन का इस्तेमाल किया गया है। यह इंजन 7,000rpm पर 55hp की पावर और 5,000rpm पर 63Nm का टॉर्क जनरेट करता है। कंपनी का दावा है कि Himalayan 750 में 3,500rpm से ही अधिकतम टॉर्क का 90 प्रतिशत हिस्सा मिल जाता है। इसके इंजन को छह-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है।

फीचर्स डिटेल्स बाइक का नाम Royal Enfield Himalayan 750 इंजन क्षमता 743cc इंजन टाइप एयर/ऑयल-कूल्ड, पैरेलल-ट्विन अधिकतम पावर 55hp @ 7,000rpm अधिकतम टॉर्क 63Nm @ 5,000rpm टॉर्क उपलब्धता 3,500rpm पर 90% पीक टॉर्क गियरबॉक्स 6-स्पीड फ्रंट सस्पेंशन 43mm Showa USD फोर्क फ्रंट सस्पेंशन ट्रैवल 190mm रियर सस्पेंशन Showa मोनोशॉक रियर सस्पेंशन एडजस्टमेंट प्रीलोड और रिबाउंड एडजस्टेबल रियर सस्पेंशन ट्रैवल 175mm फ्रंट व्हील 19-इंच रियर व्हील 17-इंच व्हील ऑप्शन अलॉय और क्रॉस-स्पोक अलॉय व्हील टायर CEAT Crossrad AT स्पोक व्हील टायर Vredestein Centauro XR फ्रंट ब्रेक 280mm डुअल डिस्क रियर ब्रेक 255mm डिस्क ब्रेक कैलिपर दोनों तरफ 2-पिस्टन कैलिपर ABS कॉर्नरिंग ABS रियर ABS स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल लीन-सेंसिटिव ट्रैक्शन कंट्रोल IMU 6-एक्सिस IMU राइडिंग मोड 5 (Road, Road Sport, Rain, Trail और Custom) ट्रैक्शन कंट्रोल लेवल 4 (Low, Medium, High और Off) क्रूज कंट्रोल हां स्टैंडर्ड सीट हाइट 815mm लो सीट हाइट 795mm टूरिंग सीट हाइट 835mm ग्राउंड क्लीयरेंस 205mm फ्यूल टैंक कैपेसिटी 17.8 लीटर यूरोपियन मॉडल का वजन 223 किलोग्राम इंडिया-स्पेक मॉडल का वजन 224 किलोग्राम UK में शुरुआती कीमत (अलॉय व्हील) £6,999 (लगभग ₹8.92 लाख) UK में स्पोक व्हील वेरिएंट की कीमत £7,299 (लगभग ₹9.30 लाख) Antarctic Silver वेरिएंट की कीमत £8,699 (लगभग ₹11.09 लाख) भारत में लॉन्च आधिकारिक तारीख घोषित नहीं Royal Enfield Himalayan 750 का सस्पेंशन और ब्रेकिंग इसमें पूरी तरह से एडजस्टेबल 43mm Showa USD फ्रंट फोर्क दिया गया है, जो 190mm का ट्रैवल देता है। इसके पीछे की तरफ Showa मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है। इसमें प्रीलोड और रिबाउंड को एडजस्ट करने की सुविधा दी गई है। रियर सस्पेंशन का ट्रैवल 175mm है।

ब्रेकिंग के लिए बाइक के फ्रंट में 280mm के दो डिस्क ब्रेक दिए गए हैं। वहीं, रियर में 255mm का डिस्क ब्रेक मिलता है। दोनों तरफ दो-पिस्टन कैलिपर्स दिए गए हैं। इसके अलावा रियर ABS को स्विच ऑफ करने की सुविधा भी मिलती है।

Royal Enfield Himalayan 750 में कॉर्नरिंग ABS और लीन-सेंसिटिव ट्रैक्शन कंट्रोल स्टैंडर्ड दिए गए हैं। बाइक में छह-एक्सिस IMU भी मिलता है, जो इसके एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी फीचर्स का हिस्सा है। Himalayan 750 के पांच राइडिंग मोड और क्रूज कंट्रोल

नई Himalayan 750 में पांच राइडिंग मोड दिए गए हैं, जो रोड, रोड स्पोर्ट, रेन, ट्रेल और कस्टम हैं। ये मोड इंजन मैपिंग, ट्रैक्शन कंट्रोल और ABS की सेटिंग को बदलते हैं। इससे राइडर अपनी जरूरत और राइडिंग कंडीशन के अनुसार बाइक की सेटिंग चुन सकता है।

बाइक के ट्रैक्शन कंट्रोल में प्रत्येक राइडिंग मोड के लिए चार लेवल मिलते हैं। इनमें लो, मीडियम, हाई और ऑफ शामिल हैं। इसके अलावा लंबी दूरी की राइड को ध्यान में रखते हुए इसमें क्रूज कंट्रोल भी दिया गया है। सीट हाइट, ग्राउंड क्लीयरेंस और वजन

Royal Enfield Himalayan 750 की स्टैंडर्ड सीट हाइट 815mm है। हालांकि, लॉन्च के समय उपलब्ध एक्सेसरी सीट के ऑप्शनों के जरिए इसे कम या ज्यादा किया जा सकता है। लो सीट लगाने पर इसकी ऊंचाई 795mm हो जाती है, जबकि टूरिंग सीट के साथ यह 835mm तक पहुंच जाती है। बाइक का ग्राउंड क्लीयरेंस 205mm है और इसमें 17.8 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है। यूरोपीय मॉडल का वजन 223 किलोग्राम है, जबकि भारत में आने वाले वर्जन का वजन 224 किलोग्राम बताया गया है।