TVS भारत में जल्द लाएगा 450cc वाली सस्ती बाइक्स; Royal Enfield को मिलेगी कड़ी टक्कर

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। TVS मोटर एक नई और सस्ती मोटरसाइकिल रेंज को लाने की तैयारी कर रहा है। यह रेंज 450cc प्लैटफॉर्म पर आधारित होगी जिसे कंपनी ने H-सीरीज का नाम दिया है। यह सिंगल-सिलिंडर मोटरसाइकिलों की एक सीरीज होगी। इसकी शुरुआत एक Roadster बाइक से होगी जिसके बाद इस सेगमेंट में और भी बाइक्स की एंट्री होगी। इस सीरीज की पहली बाइक को Milan में होने वाले EICMA 2026 मोटर शो में दिखाया जाएगा।

450cc मोटरसाइकिल रेंज Norton के तहत एक नया मास-मार्केट मॉडल आने की उम्मीद है जिससे यह ब्रांड दुनिया भर में ज्यादा लोगों की पहुंच में आ जाएगा। कंपनी एक नया 450cc सिंगल-सिलिंडर मोटरसाइकिकल लाइनअप लेकर आ रही है जो लगभग 40-50bhp की पावर देगा। इस सीरीज की सबसे पहली बाइक Milan में होने वाले EICMA 2026 में अपनी ग्लोबल शुरुआत करेगी।

भारत में होगा निर्माण हाई-वॉल्यूम वाली मास-मार्केट Norton बाइक्स भारत में बनाई जाएंगी जो घरेलू बाजार के साथ-साथ पूरी दुनिया के लिए होंगी। अंदरूनी तौर पर H-सीरीज कहलाने वाला यह नया 450cc प्लैटफॉर्म, Royal Enfield की 450cc रेंज से मुकाबला कर सकता है। भारत के GST नियमों को देखते हुए इन आने वाली बाइक्स 350cc से कम वर्जन भी आ सकते हैं। हालांकि, अभी इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है।

कैसी होगी बाइक्स? Norotn की नई 450cc सिंगल-सिलिंडर रेंज की शुरुआत एक Roadster से होने की बात कही गई है और इसके बाद कई सारे वर्जन भी आने की संभावना है। यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसके बाद 450c ADV, 450 Scrambler, 450cc Cruiser, 450cc Bobber और 450cc Supersport वर्जन आ सकते हैं।