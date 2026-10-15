दशहरा शॉपिंग के लिए बेस्ट हैं ये 5 इलेक्ट्रिक बाइक्स; मिलेगी 500 किमी की टॉप रेंज, कीमत 1.5 लाख से कम

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। टू-व्हीलर खरीदने के लिए दशहरा एक अच्छा मौका होता है। इस दौरान लोग ऐसी गाड़ियां अपने घर लाना चाहते हैं जो उनकी रोज की जरूरतों को पूरा कर सके और उनके बजट में फिट हो। अगर आप भी इस त्योहारी सीजन पर कोई इलेक्ट्रिक बाइक खरीदना चाहते हैं तो ये 5 आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं।

Oben Rorr Evo Oben Rorr Evo में स्ट्रीटफाइटर-स्टाइल डिजाइन के साथ-साथ जबरदस्त परफॉर्मेंस और रोजाना इस्तेमाल की सुविधा भी मिलती है। 1,39,999 रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत वाली यह बाइक असल दुनिया में 180 km तक की रेंज और 110 km/h की टॉप स्पीड देती है। इसमें 9 kW की दमदार मोटर है जो पहिए पर 250 Nm का टॉर्क देती है, जिससे यह उन राइडर्स के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बन जाती है जो रोजाना ज्यादा सफर करते हैं।

Rorr Evo में 5-इंच का कलर TFT डिस्प्ले है जिसमें टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, कॉल, टेक्स्ट और म्यूजिक अलर्ट के साथ-साथ ओवर-द-एयर अपडेट्स की सुविधा भी मिलती है। कनेक्टेड फीचर्स में रिमोट डायग्नोस्टिक्स, राइड हिस्ट्री, एंटी-थेफ़्ट प्रोटेक्शन, जियो-फेसिंग और इमरजेंसी असिस्ट के साथ फॉल अलर्ट शामिल हैं।

Revolt RVX Revolt RVX इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए डेली यूज वाला एक बेहतर ऑप्शन है। इसकी IDC रेंज 160 km और टॉप स्पीड 90 km/h है, जो इसे उन राइडर्स के लिए सही बनाती है जिन्हें शहर में रोजाना इस्तेमाल और कभी-कभार लंबी राइड के लिए अच्छी रेंज चाहिए। इसका डिजिटल डैशबोर्ड राइड एनालिटिक्स, बैटरी और रेंज की जानकारी के साथ-साथ कॉल और मैसेज अलर्ट भी दिखाता है।

129,990 रुपये की एक्स-शोरूम कीमत वाली RVX उन खरीदारों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, जो अच्छी रेंज, कनेक्टेड फीचर्स और चार्जिंग की सुविधा चाहते हैं, और साथ ही EV बाइक की कीमत भी बजट के अंदर रखना चाहते हैं।

Ola Roadster X+ Ola Roadster X+ यह 4.5 kWh और 9.1 kWh बैटरी ऑप्शन के साथ आती है। बड़ी बैटरी वाली बाइक में 500 km और छोटी बैटरी के लिए 252 किमी तक की IDC रेंज और 125 km/h की टॉप स्पीड का दावा किया गया है। साथ ही यह 0 से 40 km/h की स्पीड सिर्फ 2.7 सेकंड में पकड़ लेती है। Roadster X+ में तीन राइडिंग मोड दिए गए हैं, जिससे राइडर्स अपनी जरूरत के हिसाब से परफ़ॉर्मेंस चुन सकते हैं।

4.5 kWh वर्शन की शुरुआती कीमत 1,03,382 रुपये (एक्स-शोरूम) है, जबकि 9.1 kWh वर्शन की शुरुआती कीमत 1,89,999 रुपये है। Avore EX1 Avore EX1 उन शहरी राइडर्स के लिए है जो रेंज, परफॉर्मेंस और टेक्नोलॉजी के बीच बैलेंस चाहते हैं। इसमें 3.24 kWh की बैटरी है, इसकी रेंज 160 km तक बताई गई है और टॉप स्पीड 100 km/h है। EX1 कनेक्टेड फीचर्स पर भी फोकस करता है। इसका डिजिटल कॉकपिट नेविगेशन और ट्रिप की जानकारी देता है, जबकि कनेक्टेड सिस्टम बैटरी हेल्थ मॉनिटरिंग, व्हीकल डायग्नोस्टिक्स, सिक्योरिटी अलर्ट और राइड की जानकारी देता है।

Avore EX1 की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत पहले 10,000 कस्टमर्स के लिए 1,24,999 रुपये है। हालांकि, इसके बाद रेगुलर कीमत 1,34,999 रुपये होगी। Odysse Electric Evoqis Lite Odysse Electric Evoqis Lite एक अलग अप्रोच अपनाती है, जिसमें इलेक्ट्रिक पावरट्रेन की सुविधा को बनाए रखते हुए स्पोर्टी स्टाइलिश और कॉम्पैक्ट साइज पर ज्यादा जोर दिया गया है। इसकी राइडिंग रेंज 90 km है और टॉप स्पीड 75 km/h है, जिससे यह शहर में छोटी दूरी के सफर और रोजाना इस्तेमाल के लिए ज्यादा सही है।