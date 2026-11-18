ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार में River Mobility ने River Indie के जरिए अपनी अलग पहचान बनाई है। अब कंपनी अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का विस्तार करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए कंपनी RX02 और RX03 कोडनेम वाले दो नए इलेक्ट्रिक स्कूटर पर काम कर रही है। हाल ही में इस अपकमिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को बेंगलुरु की सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। टेस्ट म्यूल पूरी तरह कैमोफ्लाज से ढका हुआ था। हालांकि, इसकी कुछ डिजाइन डिटेल्स सामने आई हैं।

River Indie जैसा होगा डिजाइन स्पाई तस्वीरों में नए इलेक्ट्रिक स्कूटर का डिजाइन River की मौजूदा डिजाइन से मेल खाता है। इसमें बड़ा बॉडी स्ट्रक्चर, मजबूत बनावट और बड़ी सीट देखने को मिलती है। इसके टर्न इंडिकेटर्स और ORVM का डिजाइन River Indie जैसा नजर आता है। इसमें 14-इंच के पहिए मिलने की भी संभावना है। टेस्ट म्यूल में लाल रंग की अस्थायी रजिस्ट्रेशन प्लेट दिखाई दी है, जो बेंगलुरु के कृष्णराजपुरम RTO से जारी हुई है।

मिलेंगे नए टेललाइट और विंडशील्ड जैसे फीचर्स River Indie में बड़े LED टेललाइट की जगह नए स्कूटर में पतली टेललाइट बार दिखाई देती है। इसके पिलियन ग्रैब रेल में लगेज रैक लगाने की सुविधा जैसा स्ट्रक्चर भी नजर आता है, जिसका इस्तेमाल टॉप बॉक्स फिट करने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा, स्कूटर के फ्रंट में लंबी विंडशील्ड और LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने की संभावना है। इसमें फ्लैट फ्लोरबोर्ड दिया गया है, जिससे यह स्टेप-थ्रू स्कूटर होगा। हालांकि, इसका ओवरऑल सिल्हूट मैक्सी-स्कूटर जैसा दिखाई देता है। पीछे की तरफ ट्विन शॉक एब्जॉर्बर भी देखने को मिलते हैं।

फ्रंट और रियर में मिलेंगे डिस्क ब्रेक स्पाई तस्वीरों में नए स्कूटर के दोनों पहियों पर डिस्क ब्रेक दिखाई दे रहे हैं। इसमें मिड-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है, जो पिछले पहिए को चलाती है। तस्वीरों के आधार पर इसमें चेन ड्राइव सिस्टम भी मिलने की संभावना है। हालांकि, इसके मैकेनिकल सेटअप की पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

River Indie जैसा हो सकता है बैटरी पैक River RX02 में कंपनी River Indie वाला पावरट्रेन इस्तेमाल कर सकती है। River Indie में 4 kWh का बैटरी पैक मिलता है, जिसकी दावा की गई रेंज 160 किलोमीटर है। इसकी टॉप स्पीड 90 किमी प्रति घंटा है। वहीं, इसकी मोटर 26 Nm का टॉर्क और 9 bhp की पावर जनरेट करती है।