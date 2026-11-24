ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। हाईवे पर टोल टैक्स बचाने के लिए नंबर प्लेट छिपाना या उसमें छेड़छाड़ करना वाहन चालकों को महंगा पड़ सकता है। केंद्र सरकार ऐसे मामलों में सामान्य टोल शुल्क से चार से आठ गुना तक वसूली करने का प्रस्ताव तैयार कर रही है। इसका उद्देश्य बैरियरलेस टोल कलेक्शन सिस्टम में होने वाली टोल चोरी पर रोक लगाना है। हालांकि, अभी यह केवल प्रस्ताव है। इसे लागू करने के लिए सरकार को अंतिम नियम जारी करने होंगे।

8 गुना तक लगेगा टोल सड़क परिवहन मंत्रालय ने नेशनल हाईवे फीस रूल्स में बदलाव की तैयारी की है। प्रस्ताव के अनुसार, अगर कोई वाहन चालक जानबूझकर नंबर प्लेट छिपाता है या उसमें बदलाव करके टोल भुगतान से बचने की कोशिश करता है, तो उससे सामान्य टोल का चार से आठ गुना तक शुल्क लिया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी हाईवे पर 100 रुपये टोल लगता है, तो वाहन चालक को 400 से 800 रुपये तक चुकाने पड़ सकते हैं। हालांकि, अंतिम नियमों में स्पष्ट होगा कि किन परिस्थितियों में कितना शुल्क लगाया जाएगा।

NHAI की होगी टोल वसूली प्रस्तावित अतिरिक्त शुल्क की वसूली भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) जैसे हाईवे प्राधिकरण कर सकते हैं। यह मोटर वाहन अधिनियम के तहत नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करने पर लगने वाले जुर्माने से अलग होगा। नंबर प्लेट से जुड़े उल्लंघन पर पहली बार 5,000 रुपये और दोबारा गलती करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यानी टोल चोरी और नंबर प्लेट के नियमों का उल्लंघन दो अलग-अलग मामले होंगे।

बैरियरलेस टोल सिस्टम पारंपरिक टोल प्लाजा पर वाहनों को भुगतान के लिए बैरियर पर रुकना पड़ता है। वहीं, बैरियरलेस टोलिंग में गाड़ियां बिना रुके गुजर सकती हैं। यहां कैमरे और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नंबर प्लेट पढ़कर वाहन की पहचान और भुगतान का मिलान करते हैं। ऐसे में नंबर प्लेट का साफ दिखाई देना जरूरी है। अगर कोई चालक अक्षर छिपाता है, स्टिकर लगाता है या प्लेट को मोड़ता है, तो कैमरे के लिए वाहन की पहचान करना मुश्किल हो सकता है। इसी का फायदा उठाकर कुछ लोग टोल भुगतान से बचने की कोशिश करते हैं।

AI और कैमरों से पकड़े जाएंगे सरकार टोल प्लाजा की तस्वीरों, वाहन संबंधी जानकारी और AI आधारित इमेज एनालिसिस की मदद से संदिग्ध नंबर प्लेटों की पहचान करने पर विचार कर रही है। इस तकनीक से छिपाए गए अक्षरों या बदली हुई नंबर प्लेट को पकड़ने में मदद मिल सकती है। दिल्ली के मुंडका टोल प्लाजा पर बैरियरलेस टोलिंग शुरू होने के बाद ऐसी समस्या सामने आई है। NHAI इस संबंध में परिवहन विभागों की मदद से वाहनों की पहचान करने की कोशिश कर रहा है। लगभग 2-4 प्रतिशत वाहन इस समस्या से जुड़े हो सकते हैं।