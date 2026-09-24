Nissan Pixo हुई पेश, 259 किलोमीटर रेंज के साथ मिले बेहतरीन फीचर्स
निसान की ओर से भारत सहित दुनिया के कई देशों में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर ...और पढ़ें
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। निसान की ओर से भारत सहित दुनिया के कई देशों में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से हाल में ही ग्लोबल स्तर पर नई इलेक्ट्रिक कार के तौर पर Nissan Pixo को पेश किया है। इस कार में किस तरह की खासियत को दिया गया है। कितनी रेंज इसमें दी गई है। कब तक इसे लॉन्च किया जा सकता है। क्या इसे भारतीय बाजार में भी ऑफर किया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।
पेश हुई Nissan Pixo
निसान की ओर से ग्लोबल स्तर पर नई कार के तौर पर Nissan Pixo को पेश कर दिया गया है। इस कार को खासतौर पर यूरोप के शहरों के लिए बनाया गया है।
कितनी मिलेगी रेंज
निर्माता की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इस कार में लिथियन आयन की बैटरी का उपयोग किया गया है। जिसे चार्ज करने के बाद 259 किलोमीटर तक की रेंज मिल सकती है। इसकी बैटरी को फास्ट चार्जर से 28 मिनट में 15 से 80 फीसदी तक चार्ज किया जा सकता है।
कैसे हैं फीचर्स
निसान की ओर से पिक्सो को कई बेहतरीन फीचर्स के साथ ऑफर किया गया है। इसमें एलईडी हेडलाइट, एलईडी डीआरएल, सात इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 10 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, बिल्टइन गूगल, जेमिनी वायस असिस्टेंट, 16 भाषाओं का सपोर्ट, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन डिर्पाचर वार्निंग, हैंड्स फ्री पार्किंग, वन पेडल सिस्टम जैसे कई फीचर्स को दिया गया है।
कब होगी लॉन्च
निर्माता की ओर से इस कार को अभी पेश किया गया है। यूरोप के कई देशों में इसकी डिलीवरी को 2027 के शुरू में किया जाएगा। दिसंबर तक इसकी पूरी जानकारी और कीमत की घोषणा की जा सकती है।
क्या भारत आएगी?
निसान की ओर से इस कार को यूरोप के देशों के लिए बनाया गया है। इसलिए पहले इसे यूरोप में लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद इसे जापान में भी ऑफर किया जा सकता है। भारत के लिए औपचारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन उम्मीद है कि इसे भारतीय बाजार में भी 2027 में पेश किया जा सकता है।
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