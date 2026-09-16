ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में कई निर्माताओं की ओर से अलग अलग सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। कई निर्माताओं की ओर से ऐसी कारों को ऑफर किया जाता है, जो सुरक्षा के मामले में सबसे बेहतरीन कारें हैं। ऐसी किन 10 कारों को BNCAP की ओर से इस साल में अभी तक सेफ्टी के लिए 5 स्‍टार रेटिंग मिल चुकी है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Mahindra XUV 7XO महिंद्रा की ओर से मिड साइज एसयूवी के तौर पर XUV 7XO की बिक्री की जाती है। BNCAP की ओर से इस एसयूवी को हाल में ही सुरक्षा के लिए पूरी पांच स्‍टार रेटिंग दी गई है।

Tata Punch EV टाटा की ओर से पंच को इलेक्‍ट्रिक सेगमेंट में भी ऑफर किया जाता है। इस साल इस एसयूवी को जुलाई महीने में क्रैश टेस्‍ट के बाद 5 स्‍टार रेटिंग दी गई थी। Maruti Brezza Facelift मारुति की ओर से ब्रेजा को ऑफर किया जाता है। कुछ समय पहले ही इस एसयूवी के फेसलिफ्ट को भारतीय बाजार में लॉन्‍च किया गया था। जिसके साथ ही BNCAP की ओर से क्रैश टेस्‍ट के नतीजों को जारी किया गया था। इसके मुताबिक एसयूवी को सुरक्षा के लिए पूरे 5 सितारा रेटिंग मिल चुकी है।

Nissan Tekton जुलाई महीने में निसान की ओर से टेक्‍टॉन को भारतीय बाजार में ऑफर किया गया था। इसी महीने में BNCAP की ओर से भी इस एसयूवी के क्रैश टेस्‍ट के नतीजों को जारी किया गया था। जिसमें इसे पूरी 5 स्‍टार रेटिंग दी गई थी।

Renault Duster रेनो की ओर से डस्‍टर को भी मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में ऑफर किया जाता है। इस एसयूवी को भी इस साल अप्रैल 2026 में BNCAP ने सुरक्षा के लिए 5 स्‍टार रेटिंग दी है। Hyundai Venue हुंडई भी भारतीय बाजार में वेन्‍यू की बिक्री करती है। निर्माता की इस कॉम्‍पैक्‍ट एसयूवी को भी BNCAP की ओर से क्रैश टेस्‍ट के बाद मार्च महीने में 5 स्‍टार रेटिंग दी गई है। Kia Seltos किआ की ओर से सेल्‍टॉस को भारतीय बाजार में मिड साइज एसयूवी के तौर पर ऑफर किया जाता है। इसी साल इस एसयूवी के फेसलिफ्ट वर्जन को लॉन्‍च किया गया है। जिसके बाद मार्च महीने में ही इसका क्रैश टेस्‍ट किया गया था। जिसके बाद आए नतीजों में इस एसयूवी को पूरी 5 स्‍टार रेटिंग दी गई है।