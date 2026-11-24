ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। देशभर के नेशनल हाईवे पर आवारा मवेशियों की मौजूदगी सड़क सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। कई बार गाय और अन्य मवेशी हाईवे पर बैठे या घूमते नजर आते हैं, जिससे सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। इस समस्या को लेकर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी परेशानी रखी है। प्राधिकरण का कहना है कि उसके पास देशभर से आवारा मवेशियों को हटाने और उनके पुनर्वास के लिए पर्याप्त बजट और कानूनी अधिकार नहीं हैं। NHAI के अनुमान के मुताबिक, इस व्यवस्था पर 5,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च हो सकते हैं।

आवारा मवेशियों को हटाने में आएगा 5,000 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च इस मामले की सुनवाई 17 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ ने की। इसमें जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया शामिल थे। सुनवाई के दौरान NHAI की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि हाईवे से आवारा मवेशियों को हटाने के पुराने निर्देशों को लागू करने में कई व्यावहारिक चुनौतियां हैं।

तुषार मेहता के अनुसार, NHAI की मुख्य जिम्मेदारी राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण, रखरखाव और प्रबंधन करना है। उसके पास देशभर में जमीन हासिल करने, पशुओं को पकड़ने और गौशालाएं संचालित करने के लिए जरूरी कानूनी अधिकार और बुनियादी ढांचा नहीं है।

प्राधिकरण का अनुमान है कि देशभर में पशु आश्रय स्थल और दूसरी जरूरी सुविधाएं तैयार करने में 5,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च हो सकते हैं। NHAI ने कहा कि उसके पास इतना बजट उपलब्ध नहीं है और इस काम की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों तथा स्थानीय प्रशासन की होनी चाहिए। टोल से मिलने वाले पैसे का क्या होता है? NHAI की दलीलों पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए। जस्टिस संदीप मेहता ने कहा कि सड़कों पर घूमने वाले मवेशियों के कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं और लोगों की जान जा रही है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसने NHAI को पूरे देश में गौशालाएं बनाने के लिए 5,000 करोड़ रुपये खर्च करने का निर्देश नहीं दिया था।

अदालत के मुताबिक, NHAI अपने उपलब्ध कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) फंड या अन्य अनुमत संसाधनों से गौशालाओं के निर्माण में योगदान दे सकता है। इस दौरान टोल प्लाजा से मिलने वाले राजस्व के इस्तेमाल पर भी सवाल किया गया। कोर्ट का मानना है कि हाईवे सुरक्षा महत्वपूर्ण सार्वजनिक जिम्मेदारी है और इसके लिए व्यावहारिक समाधान तलाशने चाहिए। टोल प्लाजा के आसपास बन सकते हैं पशु आश्रय स्थल सुप्रीम कोर्ट ने समस्या के समाधान के लिए सुझाव दिया कि NHAI टोल प्लाजा के आसपास या अलग-अलग जिलों में उपयुक्त स्थानों पर पशु आश्रय स्थल बनाने पर विचार कर सकता है। जस्टिस विक्रम नाथ के अनुसार, प्राधिकरण को पूरे देश में अकेले शेल्टर बनाने की जरूरत नहीं है।

इन आश्रय स्थलों में आसपास के हाईवे से हटाए गए आवारा मवेशियों को रखा जा सकता है। इससे उनके दोबारा सड़कों पर आने की आशंका कम होगी। कोर्ट ने राज्य सरकारों, स्थानीय प्रशासन और पहले से संचालित गौशालाओं के साथ मिलकर व्यवस्था बनाने का सुझाव भी दिया। हालांकि, फिलहाल हर टोल प्लाजा पर शेल्टर बनाने का कोई अंतिम आदेश नहीं दिया गया है। NHAI क्यों बता रहा है इसे अपनी जिम्मेदारी से बाहर? NHAI का संचालन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट, 1988 के तहत होता है। इसकी प्रमुख जिम्मेदारियों में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास, रखरखाव और प्रबंधन शामिल है। प्राधिकरण ने कंट्रोल ऑफ नेशनल हाईवे (लैंड एंड ट्रैफिक) एक्ट, 2002 का भी उल्लेख किया।

NHAI के अनुसार, आवारा पशुओं को पकड़ना, उनका सुरक्षित परिवहन, इलाज और स्थायी आश्रय की व्यवस्था करना मुख्य रूप से राज्य सरकारों और नगर निकायों के दायरे में आता है। इसलिए उसने सुप्रीम कोर्ट से पुराने निर्देशों को स्पष्ट करने का अनुरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट पहले भी दे चुका है निर्देश इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने NHAI को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर आवारा मवेशियों को हाईवे से हटाने के लिए समयबद्ध व्यवस्था बनाने को कहा था। निर्देशों में पशुओं को सुरक्षित तरीके से गौशालाओं, कैटल पाउंड और निर्धारित आश्रय स्थलों तक पहुंचाने की बात शामिल थी।

इसके अलावा, पशुओं के लिए भोजन, पानी और इलाज की व्यवस्था, विशेष परिवहन वाहन, 24 घंटे हाईवे पेट्रोलिंग और हेल्पलाइन नंबर प्रदर्शित करने जैसे कदम भी सुझाए गए थे। इन निर्देशों को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार और सड़क सुरक्षा से जोड़ा गया था। आवारा मवेशियों से दुर्घटना होने पर मिल सकता है मुआवजा? हाईवे पर आवारा मवेशियों के कारण दुर्घटना होने पर घायल व्यक्ति या मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी मुआवजे का दावा कर सकते हैं। हालांकि, मुआवजा अपने आप नहीं मिलता। दुर्घटना की परिस्थितियां, संबंधित सड़क के रखरखाव की जिम्मेदारी और लापरवाही साबित होना महत्वपूर्ण है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 के तहत पात्र पीड़ित या उनके कानूनी प्रतिनिधि मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) में आवेदन कर सकते हैं।