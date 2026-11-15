Tata Nexon एक बार फिर से टेस्टिंग के दौरान हुई स्पाई, 2027 में हो सकती है लॉन्च

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। टाटा मोटर्स की लोकप्रिय कॉम्पैक्ट SUV Tata Nexon अब एक नए अवतार में आने की तैयारी कर रही है। कंपनी इसकी नई जनरेशन पर काम कर रही है, जिसे पहली बार भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। मौजूदा मॉडल बाजार में करीब 10 साल से मौजूद है और इस दौरान इसे 2020 और 2023 में दो बड़े फेसलिफ्ट अपडेट मिल चुके हैं। अब कंपनी अगली पीढ़ी की Nexon के साथ एक बड़ा बदलाव लाने की तैयारी में है। इसका डेब्यू 2027 में होने की उम्मीद है।

Next-Gen Tata Nexon का कोडनेम Garud आने वाली नई Tata Nexon को कंपनी के अंदरूनी तौर पर Garud कोडनेम दिया गया है। हाल ही में इसकी प्री-प्रोडक्शन टेस्टिंग के दौरान तस्वीरें सामने आई हैं। हालांकि, टेस्टिंग मॉडल पूरी तरह से कैमोफ्लाज से ढका हुआ है और इसमें कई अस्थायी बॉडी पैनल भी लगाए गए हैं। ऐसे में फिलहाल इसके फाइनल डिजाइन के बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। इसके बावजूद स्पाई तस्वीरों से SUV के कुछ अहम डिजाइन और फीचर्स की जानकारी जरूर मिलती है।

नई Nexon में मिलेगा ज्यादा स्पोर्टी रियर डिजाइन स्पाई तस्वीरों में सबसे बड़ा बदलाव SUV के पिछले हिस्से में दिखाई देता है। नई जनरेशन Nexon में मौजूदा मॉडल की तुलना में ज्यादा झुकी हुई रियर विंडस्क्रीन देखने को मिल सकती है। इसके अलावा, टेस्टिंग मॉडल में रियर वाइपर विंडस्क्रीन के ऊपरी हिस्से पर लगा हुआ दिखाई देता है। संभावना है कि प्रोडक्शन मॉडल में इसे रियर स्पॉयलर के नीचे छिपाकर लगाया जाएगा। इससे SUV के पिछले हिस्से को ज्यादा साफ और आकर्षक डिजाइन मिल सकता है।

फ्रंट लुक में मिलेगा नया बंपर और स्प्लिट हेडलैंप सेटअप नई Tata Nexon के फ्रंट डिजाइन में भी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। टेस्टिंग मॉडल में बंपर पर मुख्य हेडलैंप यूनिट की पोजिशन से संकेत मिलता है कि कंपनी इसमें स्प्लिट हेडलैंप सेटअप बरकरार रख सकती है। हालांकि, इसके साथ नया फ्रंट बंपर, अपडेटेड ग्रिल और नए लाइटिंग एलिमेंट्स मिलने की उम्मीद है। टेस्टिंग मॉडल के बंपर पर एक रडार मॉड्यूल भी दिखाई दिया है। इससे संकेत मिलता है कि नई Nexon में ADAS फीचर्स की सुविधा आगे भी जारी रह सकती है।

साइड प्रोफाइल और व्हील डिजाइन में भी होगा बदलाव साइड से देखने पर नई जनरेशन Nexon का ग्लासहाउस मौजूदा मॉडल से काफी मिलता-जुलता नजर आता है। हालांकि, इसमें नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स दिए जा सकते हैं। स्पाई तस्वीरों के आधार पर ये पहिए 17-इंच के होने की संभावना है। एक और अहम बदलाव इसके पिछले पहियों में दिखाई दिया है। टेस्टिंग मॉडल में रियर डिस्क ब्रेक सेटअप नजर आया है, जबकि मौजूदा Nexon में पीछे की तरफ ड्रम ब्रेक दिए जाते हैं। यह बदलाव नई SUV के हार्डवेयर में संभावित अपडेट की ओर इशारा करता है।

मौजूदा प्लेटफॉर्म का अपडेटेड वर्जन इस्तेमाल कर सकती है SUV नई Tata Nexon के आकार में बहुत बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। इसकी प्रमुख वजह सब-4 मीटर SUV सेगमेंट की लंबाई संबंधी सीमाएं हैं। ऐसे में अगली जनरेशन का मॉडल मौजूदा SUV के समान आकार के आसपास रह सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, इसे मौजूदा X1 प्लेटफॉर्म के बड़े बदलाव वाले वर्जन पर तैयार किया जा सकता है। यह प्लेटफॉर्म संभवतः ATLAS प्लेटफॉर्म के अनुरूप हो सकता है, जिसका इस्तेमाल कंपनी की Curvv Coupe-SUV में किया जाता है। हालांकि, कंपनी की ओर से प्लेटफॉर्म को लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

केबिन में मिलेंगी दो बड़ी स्क्रीन और नया डैशबोर्ड नई Nexon के इंटीरियर की कुछ स्पाई तस्वीरों से इसके केबिन में होने वाले बदलावों का भी अंदाजा मिलता है। इसमें दो अलग-अलग फ्री-स्टैंडिंग स्क्रीन देखने को मिल सकती हैं। हालांकि, इन स्क्रीन का आकार अभी सामने नहीं आया है। इसके अलावा, कंपनी अपनी ट्विन-स्पोक स्टीयरिंग व्हील डिजाइन को बरकरार रख सकती है। वहीं, डैशबोर्ड का डिजाइन और केबिन की थीम पूरी तरह नई होने की उम्मीद है। मौजूदा Nexon की तरह ही नई जनरेशन में भी कई आधुनिक और उपयोगी फीचर्स मिलने की संभावना है।

पेट्रोल और CNG इंजन के साथ जारी रह सकता है सफर पावरट्रेन की बात करें तो नई Tata Nexon में मौजूदा पेट्रोल और CNG इंजन विकल्प जारी रहने की उम्मीद है। हालांकि, डीजल इंजन को लेकर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। मौजूदा Nexon में मिलने वाला 1.5-लीटर डीजल इंजन BS6.2 उत्सर्जन नियमों को बिना महंगे SCR सिस्टम के पूरा करने वाला अकेला इंजन था। लेकिन आगामी BS7 उत्सर्जन नियमों के अनुरूप इसे अपडेट करना ज्यादा खर्चीला हो सकता है। यही वजह है कि नई जनरेशन में डीजल इंजन की मौजूदगी को लेकर अभी कुछ भी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता।

Nexon EV को भी मिल सकता है नया अपडेट नई जनरेशन की पेट्रोल और डीजल Nexon के साथ इसके इलेक्ट्रिक वर्जन यानी Nexon EV में भी अपडेट मिलने की संभावना है। हालांकि, यह देखना दिलचस्प होगा कि टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक मॉडल को भी इसी समय लॉन्च करती है या फिर इसे अलग से पेश किया जाएगा।