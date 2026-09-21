ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में हुंडई की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्माता की ओर से जल्‍द ही नई इलेक्‍ट्रिक एसयूवी को लॉन्‍च किया जाएगा। लेकिन इसके पहले इसे टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। इस दौरान किस तरह की जानकारी सामने आई है। किस तरह के फीचर्स के साथ इसे कितनी रेंज दी जा सकती है। देश में कब तक इसे लॉन्‍च किया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

लॉन्‍च होगी नई EV हुंडई की ओर से भारतीय बाजार में जल्‍द ही नई इलेक्‍ट्रिक एसयूवी को लॉन्‍च करने की तैयारी की जा रही है। निर्माता की ओर से पहले ही जानकारी दी गई है कि वह इस साल के आखिर तक नई इलेक्‍ट्रिक एसयूवी को भारत में लॉन्‍च करेगी।

हो रही टेस्टिंग लॉन्‍च किए जाने से पहले निर्माता की ओर से इस एसयूवी की टेस्‍टिंग की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एसयूवी को हाल में ही टेस्‍टिंग के दौरान फिर से देखा गया है। इस बार इसे दक्षिण भारत के तमिलनाडु में देखा गया है।

क्‍या मिली जानकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एसयूवी को एक चार्जिंग स्‍टेशन पर देखा गया है। जहां पर इसे चार्ज किया जा रहा था। इस दौरान इसके कुछ फीचर्स की जानकारी सामने आई है। जिसके मुताबिक इस एसयूवी को स्प्लिट हेडलाइट, एलईडी डीआरएल, रूफ रेल, ड्यूल टोन अलॉय व्‍हील, 360 डिग्री कैमरा के साथ लाया जाएगा। इसके साथ ही इस एसयूवी में कई और बेहतरीन फीचर्स को भी ऑफर किया जा सकता है।