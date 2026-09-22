ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में होंडा मोटरसाइकिल और स्‍कूटर इंडिया की ओर से कई विकल्‍प ऑफर किए जाते हैं। निर्माता की ओर से 500 सीसी सेगमेंट में Honda CB 500 मोटरसाइकिल को भी लॉन्‍च कर दिया है। इसमें किस तरह के फीचर्स दिए गए हैं। कितना दमदार इंजन दिया गया है। किस कीमत पर इस मोटरसाइकिल को ऑफर किया गया है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

लॉन्‍च हुई Honda CB 500 होंडा ने 500 सीसी सेगमेंट में नई मोटरसाइकिल सीबी 500 को औपचारिक तौर पर लॉन्‍च कर दिया है। इस मोटरसाइकिल को सीबी 350 रेंज से प्रेरणा लेने के बाद बनाया गया है। कितना दमदार इंजन निर्माता की ओर से इस मोटरसाइकिल में 501 सीसी की क्षमता का इंजन दिया गया है। इस इंजन से मोटरसाइकिल को 28.1 पीएस की पावर और 43.3 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसके साथ इसमें पांच स्‍पीड ट्रांसमिशन को दिया गया है।