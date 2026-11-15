चीन की कंपनी ने उड़ाए होश! पेश की 650cc की दमदार स्पोर्ट्स बाइक, 108.7hp की पावर समेत मिलेंगे आगे-पीछे कैमरा

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। चीन की मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी Kove ने अपनी नई फ्लैगशिप स्पोर्ट्स बाइक Kove 650RR पेश की है। कंपनी की मौजूदा ग्लोबल स्पोर्ट्स बाइक लाइनअप में 450RR, 350RR और 250RR जैसे मॉडल शामिल हैं। अब 650RR के आने से इस लाइनअप में एक नया और ज्यादा पावरफुल मॉडल जुड़ गया है। यह बाइक 645cc के इनलाइन-फोर इंजन, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स और स्पोर्टी डिजाइन के साथ पेश की गई है। कंपनी के मुताबिक, इसकी ग्लोबल डिलीवरी 2027 की तीसरी तिमाही से शुरू होने की उम्मीद है।

Kove 650RR में नया 645cc इनलाइन-फोर इंजन Kove 650RR की सबसे बड़ी खासियत इसका नया 645cc, इनलाइन-फोर सिलेंडर इंजन है। यह इंजन 13,000rpm पर 108.7hp की पावर और 11,000rpm पर 60Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस पावर आउटपुट के साथ कंपनी ने इसे अपनी फ्लैगशिप स्पोर्ट्स बाइक के तौर पर पेश किया है।

ट्विन-स्पार फ्रेम और एडजस्टेबल सस्पेंशन से लैस नई Kove 650RR में ट्विन-स्पार फ्रेम दिया गया है, जिसमें इंजन को स्ट्रेस्ड मेंबर के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा बाइक में एल्युमीनियम सबफ्रेम और एल्युमीनियम स्विंगआर्म मिलता है। बेहतर राइडिंग सेटअप के लिए इसमें एडजस्टेबल सस्पेंशन भी दिया गया है।

वजन की बात करें तो इस स्पोर्ट्स बाइक का कर्ब वेट 195 किलोग्राम है। इसमें 17 लीटर का एल्युमीनियम फ्यूल टैंक दिया गया है, जबकि इसकी सीट की ऊंचाई 810mm है। ये आंकड़े बाइक के प्रमुख हार्डवेयर और डायमेंशन से जुड़ी जानकारी देते हैं।

Kove 650RR में मिलेंगे IMU बेस्ड कॉर्नरिंग ABS इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में Kove 650RR को कई मॉर्डन फीचर्स के साथ लाया गया है। इसमें 6-एक्सिस IMU बेस्ड कॉर्नरिंग ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम मिलता है। इसके अलावा बाइक में तीन राइडिंग मोड दिए गए हैं, जिनमें Standard, Sport और Custom शामिल हैं। बाइक में बाई-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर भी दिया गया है। इसकी मदद से राइडर क्लच का इस्तेमाल किए बिना गियर ऊपर और नीचे कर सकता है।

Kove 650RR के फीचर्स Kove 650RR में 6-इंच का TFT डिस्प्ले दिया गया है, जो Motoplay सपोर्ट के साथ आता है। यह बाइक के इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स और राइडिंग से जुड़ी जानकारी को डिस्प्ले करने के लिए दिया गया है। इसके अलावा, बाइक में फ्रंट और रियर कैमरे भी दिए गए हैं। इसमें लेन चेंज असिस्ट फीचर भी मिलता है। इस तरह Kove ने नई 650RR में परफॉर्मेंस से जुड़े हार्डवेयर के साथ टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स पर भी ध्यान दिया है।

Kove 650RR में मिलेगा दमदार ब्रेकिंग सेटअप ब्रेकिंग के लिए इस स्पोर्ट्स बाइक के फ्रंट में ट्विन फ्लोटिंग डिस्क दिए गए हैं, जिन्हें फोर-पिस्टन कैलिपर्स के साथ जोड़ा गया है। वहीं, पीछे की तरफ सिंगल डिस्क ब्रेक मिलता है। इसके साथ IMU बेस्ड कॉर्नरिंग ABS भी दिया गया है, जो बाइक के इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी पैकेज का हिस्सा है।