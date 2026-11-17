ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) ने आज 17 नवंबर 2026 को IPL से सन्यास ले लिया है। धोनी (MS Dhoni) की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम ने 2007 में पहला T20 वर्ल्ड कप और 2011 में वनडे (ODI) वर्ल्ड कप जीता था। इन्होंने न केवल क्रिकेट की दुनिया अपनी पहचान बनाई है, बल्कि उन्हों गाड़ियों का भी जबरदस्त शौक है। मैदान पर हेलीकॉप्टर शॉट के लिए मशहूर माही की निजी जिंदगी में कार और बाइक कलेक्शन भी खास जगह रखता है। उनके पास एक ओर विंटेज कारों का खजाना है, तो दूसरी ओर महंगी सुपरबाइक्स और आधुनिक लग्जरी गाड़ियां भी मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी के कार और बाइक के कल्लेक्शन (MS Dhoni Car and Bike Collection) के बारे में।

MS Dhoni का शानदार ऑटोमोबाइल कलेक्शन धोनी का ऑटोमोबाइल कलेक्शन काफी बड़ा है। इसमें पुरानी क्लासिक कारों से लेकर दमदार ऑफ-रोड SUVs और आधुनिक इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक शामिल हैं। उनकी गाड़ियों की खासियत यह है कि इनमें अलग-अलग दौर और पसंद की झलक देखने को मिलती है। वहीं, उनकी मोटरसाइकिलों के लिए कस्टम-बिल्ट मल्टी-लेवल गैराज और म्यूजियम भी बनाया गया है।

MS Dhoni का कार कलेक्शन विंटेज और क्लासिक कारें Rolls-Royce Silver Shadow (Series 1) 1980 Rolls-Royce Silver Wraith II 1973/1974 Pontiac Firebird Trans Am 1969 Ford Mustang 429 Fastback Hindustan Motors Ambassador 1971 Land Rover Series 3 SUVs और ऑफ-रोडिंग कारें Hummer H2 (with custom 'MSD' badging) Jeep Grand Cherokee Trackhawk Nissan Jonga (4W73) Land Rover Freelander 2 Land Rover Defender / Range Rover Mitsubishi Pajero SFX Mahindra Scorpio लग्जरी और मॉर्डन परफॉर्मेंस कारें Ferrari 599 GTO Mercedes-AMG G63 Mercedes-Benz GLE / GLS Audi Q7 Jaguar F-Type Kia EV6 (electric vehicle) Citroën Basalt इनके अलावा भी महेंद्र सिंह धोनी के कार कलेक्शन में कई और भी पुरानी और लग्जरी गाड़ियां शामिल है। MS Dhoni का बाइक कलेक्शन धोनी का बाइक कलेक्शन उनकी गाड़ियों के शौक का सबसे खास हिस्सा माना जाता है। उनके पास 100 से ज्यादा मोटरसाइकिलें हैं। इन्हें रखने के लिए फार्महाउस पर कस्टम-बिल्ट मल्टी-लेवल गैराज और म्यूजियम तैयार किया गया है। उनके बाइक कलेक्शन में भारत की लोकप्रिय पुरानी मोटरसाइकिलों से लेकर दुनिया की महंगी और पावरफुल सुपरबाइक्स तक शामिल हैं।

Yamaha RD350 Suzuki Shogun Yamaha RX 135 Yamaha Rajdoot Norton Jubilee 250 Yamaha Thundercat Kawasaki Ninja ZX-14R Kawasaki Ninja H2 Confederate Hellcat X132 Ducati 1098 Suzuki Hayabusa Harley-Davidson Fat Boy Yamaha YZF R1 Honda CBR 600RR KTM Duke 790 BSA Gold Star TVS Apache RR310 MS Dhoni की चुनिंदा बाइक्स धोनी के बाइक कलेक्शन में Confederate Hellcat X132 को खास जगह दी गई है। यह एक लिमिटेड एडिशन मोटरसाइकिल है, जिसे उनके लिए कस्टम-बिल्ट किया गया था। इसमें 2,163cc का V-Twin इंजन दिया गया है और इसकी टॉप स्पीड 300 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा बताई गई है। वहीं, Suzuki Hayabusa भी उनके कलेक्शन की प्रमुख बाइक्स में शामिल है। इसमें 1,340cc का इंजन मिलता है और इसकी टॉप स्पीड 299 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा बताई गई है।