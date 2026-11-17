ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। महिंद्रा ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि उनकी गाड़ियां बेहद मजबूत है। महिंद्रा की इलेक्ट्रिक SUV Mahindra XEV 9S ने Bharat NCAP के क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है। इसने एडल्ट और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन दोनों ही कैटेगरी में ये उपलब्धि हासिल की है। इसके साथ ही यह अब तक टेस्ट की गई देश की सबसे ज्यादा स्कोर हासिल करने वाली 7-सीटर कार बन गई है। इसने इलेक्ट्रिक और पेट्रोल-डीजल इंजन वाली, दोनों तरह की 7-सीटर गाड़ियों को पीछे छोड़ दिया है।

Mahindra XEV 9S को मिले 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग Bharat NCAP के क्रैश टेस्ट में Mahindra XEV 9S ने एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 32 में से 31.15 अंक हासिल किए हैं। चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में इसे 49 में से 45 अंक मिले हैं। दोनों कैटेगरी में 5-स्टार रेटिंग हासिल की है।

इन दोनों कैटेगरी के अंकों को मिलाकर XEV 9S का कुल स्कोर 76.15 अंक हो जाता है। यह भारत में अब तक टेस्ट की गई सबसे अधिक स्कोर पाने वाली 7-सीटर कार बन गई है। इसके साथ ही यह देश की पहली 7-सीटर इलेक्ट्रिक SUV भी है, जिसे Bharat NCAP से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है।

Mahindra XEV 9S के सेफ्टी फीचर्स XEV 9S में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स इसके वेरिएंट के अनुसार अलग-अलग हैं। Pack One Above और Pack Two Above वेरिएंट में छह एयरबैग दिए गए हैं। वहीं, Pack Three और Pack Three Above में ड्राइवर नी एयरबैग भी शामिल किया गया है, जिससे एयरबैग की संख्या बढ़कर सात हो जाती है।

इसमें 5 रडार और 1 कैमरे के साथ लेवल 2 ADAS मिलता है, जिसमें कई ऑटोमैटिक सेफ्टी फीचर्स शामिल हैं। तंग जगहों पर आसानी से पार्क करने और ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग के लिए 360-डिग्री और 540-डिग्री सराउंड व्यू कैमरा दिया गया है। बेहतर ब्रेकिंग के लिए इसमें ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक दिए गए हैं। वाहन को फिसलने से बचाने और संतुलन बनाए रखने के लिए ESP और ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिलता है।

इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (EPB), हिल डिसेंट कंट्रोल, थकान चेतावनी प्रणाली, सिक्योर 360 प्रो जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इनके साथ ही टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), आइसोफिक्स (ISOFIX) चाइल्ड सीट एंकर, और फ्रंट व रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स दिए गए हैं।