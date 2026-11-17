ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। मिनी कूपर अपनी नई इलेक्ट्रिक हैचबैक Mini Cooper Electric को भारत में लॉन्च करने वाली है। कंपनी ने इसकी बुकिंग शुरू कर दी है। यह सेकेंड जनरेशन Mini Cooper SE होगी, जिसे पहली बार ग्लोबल लेवल पर 2023 में लाया गया था। नई कार को पहले के मुकाबले ज्यादा बड़ी बैटरी, बेहतर ड्राइविंग रेंज और अपडेटेड डिजाइन के साथ तैयार किया गया है। कंपनी इसे भारत में 27 नवंबर को लॉन्च करने वाली है।

27 नवंबर को होगी लॉन्च सेकेंड जनरेशन Mini Cooper SE के लिए बुकिंग शुरू कर दिया है। इसके अलावा, Paul Smith Edition के तहत आने वाली Cooper SE, Cooper S और Cooper Convertible के लिए भी बुकिंग कर सकते हैं। इन सभी नए Mini मॉडल को शुक्रवार, 27 नवंबर को भारत में लॉन्च किया जाना है। इस लॉन्च के साथ कंपनी भारतीय बाजार में अपने इलेक्ट्रिक और स्पेशल एडिशन मॉडल की नई रेंज पेश करेगी।

नई Mini Cooper SE का डिजाइन सेकेंड जनरेशन Mini Cooper SE को ग्लोबल लेवल पर साल 2023 में लॉन्च किया गया था। इसके डिजाइन में पुराने मॉडल की तुलना में ज्यादा साफ-सुथरे और शार्प एलिमेंट्स दिए गए हैं। इसका उद्देश्य कार को नया लुक देना है, जबकि Mini की पहचान से जुड़े डिजाइन को बरकरार रखा गया है।

नई Cooper SE के डिजाइन में किए गए बदलाव इसे पहले की इलेक्ट्रिक हैचबैक से अलग बनाते हैं। कंपनी ने इस मॉडल में केवल बाहरी लुक पर ही ध्यान नहीं दिया है, बल्कि बैटरी और पावरट्रेन में भी बड़े बदलाव किए हैं। यही वजह है कि नई जनरेशन मॉडल की रेंज भी पहले के मुकाबले बढ़ गई है।