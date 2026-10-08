ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में एमजी की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से जल्‍द ही MG Windsor EV के नए एडिशन को लॉन्‍च करने की तैयारी की जा रही है। नए एडिशन में किस तरह की खासियतों को दिया जा सकता है। इसमें कितनी दमदार बैटरी और मोटर दी जा सकती है। कब तक निर्माता की ओर से इसे लॉन्‍च किया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

MG Windsor EV का नया एडिशन होगा लॉन्‍च एमजी की ओर से जानकारी दी गई है कि वह विंडसर ईवी के नए एडिशन को भारतीय बाजार में लॉन्‍च करने की तैयारी कर रही है। निर्माता की ओर से इसके लिए टीजर भी जारी किया गया है।

क्‍या होगी खासियत निर्माता की ओर से इस एसयूवी के नए एडिशन की अभी सिर्फ जानकारी दी गई है। यह नहीं बताया गया है कि इसमें किस तरह के फीचर्स को दिया जाएगा। लेकिन इस ईवी की 80 हजार यूनिट्स की बिक्री होने और दो साल पूरे होने के मौके पर इसे लॉन्‍च किया जाएगा।

कितनी दमदार बैटरी MG Windsor EV में निर्माता की ओर से 38 kWh और 52.9 KWh की क्षमता की बैटरी को दिया जाता है। जिसे 0-100 फीसदी चार्ज करने में 13.8 घंटे का समय लगता है। फास्‍ट चार्जर के जरिए इसे 55 मिनट में 0-80 फीसदी तक चार्ज किया जा सकता है। विंडसर ईवी में परमानेंट सिंकोरियस मोटर दी गई है जिससे 136 पीएस की पावर और 200 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। जिससे इसे 331 और 449 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है।