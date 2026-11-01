MG Windsor EV और Majestor के बढ़े दाम, खरीदने से पहले जान लें नई कीमत

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। JSW MG Motor India ने नवंबर 2026 से अपनी दो प्रमुख गाड़ियों Windsor EV और Majestor SUV की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। कंपनी ने नई कीमतों की घोषणा की है। इस बार MG Windsor EV के सभी वेरिएंट्स पर 15,000 रुपये की एक समान बढ़ोतरी हुई है, जबकि फ्लैगशिप SUV MG Majestor के तीनों वेरिएंट्स 1 लाख रुपये महंगे हो गए हैं। आइए, दोनों गाड़ियों की नई और पुरानी कीमतों के बारे में विस्तार से जानते हैं।

MG Windsor EV की कीमतों में बढ़ोतरी MG की सबसे लोकप्रिय इलेक्ट्रिक कार Windsor EV की कीमतों में नवंबर 2026 से इजाफा किया गया है। कंपनी ने इसके सभी वेरिएंट्स की एक्स-शोरूम कीमत में 15,000 रुपये की बढ़ोतरी की है। खास बात यह है कि यह बढ़ोतरी Windsor EV और Windsor EV Pro के सभी संबंधित वेरिएंट्स पर समान रूप से लागू हुई है। यानी किसी भी वेरिएंट की कीमत में अलग-अलग बढ़ोतरी नहीं की गई है।

MG Windsor EV की नई और पुरानी कीमतें Windsor EV वेरिएंट नई कीमत पुरानी कीमत कीमत में बढ़ोतरी Excite ₹14.85 लाख ₹14.70 लाख ₹15,000 Exclusive ₹16.15 लाख ₹16.00 लाख ₹15,000 Essence ₹17.15 लाख ₹17.00 लाख ₹15,000 Exclusive Pro ₹18.05 लाख ₹17.90 लाख ₹15,000 Essence Pro ₹19.15 लाख ₹19.00 लाख ₹15,000 नवंबर 2026 से MG Windsor EV के Excite, Exclusive और Essence वेरिएंट्स की कीमतों में ₹15,000 का इजाफा हुआ है। वहीं, Windsor EV Pro के Exclusive Pro और Essence Pro वेरिएंट्स भी इतने ही महंगे हुए हैं। नीचे दी गई टेबल में सभी वेरिएंट्स की पुरानी और नई एक्स-शोरूम कीमतों की जानकारी दी गई है। नई कीमतों के अनुसार, MG Windsor EV की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत अब 14.85 लाख रुपये हो गई है, जबकि इसके Essence वेरिएंट की कीमत 17.15 लाख रुपये तक पहुंच गई है। दूसरी ओर, Windsor EV Pro के Exclusive Pro वेरिएंट की नई कीमत 18.05 लाख रुपये और Essence Pro की कीमत 19.15 लाख रुपये हो गई है। इस तरह दोनों वर्जन की कीमतों में एक समान 15,000 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिली है।

MG Majestor की कीमतों में इजाफा MG ने अपनी फ्लैगशिप ICE SUV Majestor की कीमतों में भी नवंबर 2026 से बढ़ोतरी की है। इस SUV के तीनों उपलब्ध वेरिएंट्स की एक्स-शोरूम कीमत में 1 लाख रुपये का इजाफा किया गया है। Windsor EV की तरह Majestor में भी कंपनी ने सभी वेरिएंट्स पर एक समान कीमत बढ़ाई है। इस बढ़ोतरी के बाद यह SUV खरीदने वाले ग्राहकों को अब पहले के मुकाबले 1 लाख रुपये ज्यादा खर्च करने होंगे।