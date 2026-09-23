ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में सामान्‍य कारों के साथ लग्‍जरी सेगमेंट में भी एसयूवी को काफी पसंद किया जाता है। इस सेगमेंट में मर्सिडीज बेंज की ओर से भी G Class की बिक्री की जाती है। अब निर्माता ने Mercedes AMG G63 को ऑफ रोड प्रो के साथ लॉन्‍च कर दिया है। इसमें किस तरह की खासियत को दिया गया है। कितना दमदार इंजन दिया गया है। किस कीमत पर इसे ऑफर किया गया है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

लॉन्‍च हुआ ऑफ रोड वेरिएंट मर्सिडीज बेंज ने भारतीय बाजार में एएमजी जी 63 को ऑफ रोड प्रो के साथ लॉन्‍च कर दिया है। जिसको एएमजी एक्टिव राइड कंट्रोल सस्पेंशन में खास बदलाव के साथ ऑफर किया गया है। जिसमें एएमजी ट्रैक्शन प्रो और एएमजी एक्टिव बैलेंस कंट्रोल ऑफ-रोड मोड शामिल हैं, जो चुनौतीपूर्ण इलाकों में बेहतर एक्सल आर्टिकुलेशन, ट्रैक्शन और स्थिरता प्रदान करते हैं।

कितना दमदार इंजन निर्माता की ओर से इस एसयूवी में चार लीटर की क्षमता का वी8 इंजन दिया गया है। जिसके साथ 48V की माइल्ड हाइब्रिड तकनीक भी मिलती है। इस इंजन से एसयूवी को 585 हॉर्स पावर और 850 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इस इंजन से एसयूवी को 4.4 सेकेंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्‍पीड से चलाया जा सकता है।