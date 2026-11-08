28.65km माइलेज और 5-स्टार सेफ्टी वाली Maruti की इस SUV पर ₹1.51 लाख की छूट, 1 लाख से ज्यादा लोग खरीद चुके हैं इसे

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप नवंबर 2026 में नई Maruti Suzuki कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। मारुति सुजुकी अपने Arena डीलरशिप के जरिए बेची जाने वाली कारों पर इस महीने आकर्षक डिस्काउंट और ऑफर्स दे रही है। इसमें Maruti Victoris, Swift, Wagon R और Alto K10 जैसी कारें शामिल हैं। इनमें से सबसे ज्यादा बड़ा डिस्काउंट ऑफर Maruti Victoris पर मिल रहा है। इसपर कंपनी 1.51 लाख रुपये तक का डिस्काउंट ऑफर कर रही है। आइए विस्तार में जानते हैं कि नवंबर 2026 में Maruti Suzuki Victoris पर मिलने वाले सभी ऑफर्स के बारे में।

Maruti Victoris पर 1.51 लाख रुपये का डिस्काउंट मारुति सुजुकी की Arena कारों में Maruti Suzuki Victoris पर सबसे ज्यादा डिस्काउंट दिया जा रहा है। कंपनी इसके स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट पर अधिकतम 1.51 लाख रुपये तक के बेनिफिट ऑफर कर रही है। इसके अलावा पेट्रोल वेरिएंट पर भी 1.51 लाख रुपये और CNG वेरिएंट पर 80,100 रुपये तक का छूट दे रही है। पेट्रोल और CNG वेरिएंट पर कोई शुरुआती कैश डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा है। इन वेरिएंट के लिए एक्सचेंज और स्क्रैपेज बोनस की राशि भी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट की तुलना में कम है।

Victoris Strong Hybrid पर ऑफर्स Maruti Suzuki Victoris के स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट पर मिलने वाले ऑफर्स में 20,000 रुपये तक का कैश डिस्काउंट, 11,000 रुपये तक का दिवाली बुकिंग डिस्काउंट, 50,000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस, 30,000 रुपये तक का लॉयल्टी बोनस और 15,000 रुपये तक का सेल्स ऑफर शामिल है। इसके अलावा, Hyundai i10, Hyundai i20, Tata Tiago, Tata Nexon और Mahindra XUV 3XO को एक्सचेंज करके नई Victoris खरीदने वाले ग्राहकों को 15,000 रुपये तक का अतिरिक्त प्रतियोगी एक्सचेंज बोनस मिल सकता है। वहीं, पुरानी कार को स्क्रैप कराने पर 45,000 रुपये तक का स्क्रैपेज बोनस दिया जा रहा है। हालांकि, स्क्रैपेज बोनस लेने पर एक्सचेंज बोनस का लाभ नहीं मिलेगा। Maruti Victoris का इंजन मारुति सुजुकी विक्टोरिस को तीन अलग-अलग इंजन ऑप्शन के साथ ऑफर किया जाता है।