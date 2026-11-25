ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। Maruti Suzuki WagonR देश की सबसे पॉपुलर हैचबैक गाड़ियों में शामिल है। इसका इतना पॉपुलर होने के पीछे की कई वजहें हैं, जिसमें से एक इससे मिलना वाला शानदार माइलेज है। मारुति सुजुकी इसे पेट्रोल इंजन और फैक्ट्री-फिटेड CNG ऑप्शन के साथ ऑफर करती है। इन दोनों ही पावरट्रेन के साथ यह बेहतरीन माइलेज देने के लिए जानी जाती है। हम यहां पर आपको विस्तार में बता रहे हैं कि Maruti WagonR लोगों के बीच इतनी पॉपुलर क्यों हैं और यह अलग-अलग पावरट्रेन के साथ कितना माइलेज देती है?

Maruti WagonR के इंजन और पावरट्रेन ऑप्शन Wagon R में 1.0-लीटर और 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलते हैं। इसके अलावा 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ फैक्ट्री-फिटेड CNG का ऑप्शन भी दिया गया है। इंजन पावर टॉर्क ट्रांसमिशन 1.0-लीटर पेट्रोल 68 PS 89 Nm 5-स्पीड MT/AMT 1.0-लीटर CNG 57 PS 82 Nm 5-स्पीड MT 1.2-लीटर पेट्रोल 90 PS 113 Nm 5-स्पीड MT/AMT कौन-सा इंजन देता है सबसे ज्यादा माइलेज? WagonR का 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन बेस LXi वेरिएंट से आता है और इसे सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले ऑप्शनों में गिना जाता है। वहीं, 1.2-लीटर K-Series इंजन ज्यादा पावर और टॉर्क देता है। यह उन लोगों के लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है, जो अक्सर हाईवे पर सफर करते हैं या कार में ज्यादा यात्रियों के साथ सफर करते हैं।

CNG वेरिएंट में पेट्रोल मॉडल के मुकाबले 11PS कम पावर और 7Nm कम टॉर्क मिलता है। हालांकि, कम रनिंग कॉस्ट चाहने वाले ग्राहकों के लिए यह उपयोगी ऑप्शन है। इसमें फैक्ट्री-फिटेड CNG किट मिलती है, इसलिए आफ्टरमार्केट किट लगवाने की जरूरत नहीं पड़ती और कंपनी की वारंटी भी बरकरार रहती है।

इंजन और ट्रांसमिशन माइलेज 1.0-लीटर पेट्रोल MT 24.35 kmpl 1.0-लीटर पेट्रोल AMT 25.19 kmpl 1.0-लीटर CNG MT 34.05 km/kg 1.2-लीटर पेट्रोल MT 23.56 kmpl 1.2-लीटर पेट्रोल AMT 24.43 kmpl पेट्रोल में AMT और CNG में सबसे ज्यादा माइलेज Maruti WagonR के 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ AMT गियरबॉक्स सबसे ज्यादा 25.19 kmpl माइलेज देता है। मैनुअल के मुकाबले दोनों पेट्रोल इंजन के AMT ऑप्शन की दावा की गई एफिशिएंसी बेहतर है। हालांकि, ड्राइविंग अनुभव के लिहाज से मैनुअल गियरबॉक्स के साथ दोनों इंजन ज्यादा चुस्त और बेहतर प्रतिक्रिया देने वाले महसूस होते हैं।

1.2-लीटर इंजन का माइलेज 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन से केवल 0.8 से 0.9 kmpl कम है। ऐसे में ज्यादा पावर के लिए माइलेज में बहुत बड़ा समझौता नहीं करना पड़ता। दूसरी तरफ, 34.05 km/kg के ARAI-claimed माइलेज के साथ CNG वेरिएंट इस कार की सबसे बड़ी खासियत बनकर सामने आता है।

फीचर्स और सेफ्टी में भी मिलते हैं कई ऑप्शन Maruti WagonR अपने टॉलबॉय डिजाइन और पांच लोगों के बैठने लायक केबिन के साथ आती है। इसके पेट्रोल वर्जन में करीब 341 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। फीचर्स की बात करें तो इसमें 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायर्ड Android Auto और Apple CarPlay, पावर विंडो, चार स्पीकर, स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल व फोल्डेबल ORVMs दिए गए हैं।