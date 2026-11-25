ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। कई बार लंबे समय तक बाइक या कार का इस्तेमाल नहीं करने या हेडलाइट बंद करना भूल जाने के कारण उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। ऐसी स्थिति में वाहन स्टार्ट करना मुश्किल हो सकता है। आमतौर पर लोग कार की बैटरी से दूसरी कार को जंप स्टार्ट करने के बारे में जानते हैं, लेकिन क्या कार की बैटरी से मोटरसाइकिल स्टार्ट की जा सकती है? इतना ही नहीं, क्या मोटरसाइकिल की बैटरी से कार भी स्टार्ट हो सकती है? आइए जानते हैं दोनों स्थितियों में जंप स्टार्ट करने का सही तरीका क्या है?

क्या कार की बैटरी से बाइक को जंप स्टार्ट कर सकते हैं? कार की बैटरी से मोटरसाइकिल को जंप स्टार्ट किया जा सकता है। हालांकि, इसके लिए सबसे जरूरी शर्त यह है कि दोनों वाहनों का बैटरी सिस्टम 12V का होना चाहिए। ज्यादातर कारों और मोटरसाइकिलों में 12V बैटरी सिस्टम इस्तेमाल होता है। इसलिए वोल्टेज समान होने पर कार की बैटरी से बाइक को स्टार्ट करना संभव है।

जंप स्टार्ट करने की प्रक्रिया में कुछ सावधानियां बरतना जरूरी है। सबसे पहले कार और बाइक को इतनी दूरी पर पार्क करें कि जंपर केबल दोनों वाहनों की बैटरी तक आसानी से पहुंच सके। कार की बैटरी आमतौर पर बोनट के नीचे होती है, जबकि मोटरसाइकिल की बैटरी सीट के नीचे या साइड पैनल के पीछे मिल सकती है। जानकारी कार की बैटरी से बाइक स्टार्ट करना बाइक की बैटरी से कार स्टार्ट करना बैटरी वोल्टेज 12V 12V लाल क्लैंप (+) पहले बाइक की पॉजिटिव बैटरी से, फिर कार की पॉजिटिव बैटरी से जोड़ें पहले कार की पॉजिटिव बैटरी से, फिर बाइक की पॉजिटिव बैटरी से जोड़ें काला क्लैंप (-) पहले कार की नेगेटिव बैटरी से, फिर बाइक के बिना पेंट वाले धातु के हिस्से से जोड़ें पहले बाइक की नेगेटिव बैटरी से, फिर कार के बिना पेंट वाले धातु के हिस्से से जोड़ें इंतजार करने का समय 30 सेकंड से 1 मिनट 2 से 5 मिनट इंजन की स्थिति कार का इंजन बंद रखें। कमजोर बैटरी होने पर आइडल पर चला सकते हैं मोटरसाइकिल का इंजन चालू रखना बेहतर है स्टार्ट होने के बाद केबल उल्टे क्रम में हटाएं केबल उल्टे क्रम में हटाएं इसके बाद क्या करें? बाइक को करीब 20 मिनट चलाएं और फिर बैटरी चार्जर से चार्ज करें कार को करीब 20 मिनट तक चलाएं मुख्य सावधानी बड़ी जंपर केबल आसपास के धातु वाले हिस्सों को न छुए छोटी बाइक बैटरी में कार स्टार्ट करने के लिए पर्याप्त क्रैंकिंग पावर नहीं हो सकती कार से बाइक को जंप स्टार्ट करने के लिए ऐसे जोड़ें केबल जंपर केबल लगाते समय सबसे पहले लाल क्लैंप को मोटरसाइकिल की बैटरी के पॉजिटिव (+) टर्मिनल से जोड़ें। इसके बाद केबल का दूसरा लाल क्लैंप कार की बैटरी के पॉजिटिव (+) टर्मिनल से कनेक्ट करें।

अब काले क्लैंप को कार की बैटरी के नेगेटिव (-) टर्मिनल से जोड़ें। इसके दूसरे सिरे को मोटरसाइकिल के किसी ऐसे धातु वाले हिस्से से कनेक्ट करें, जिस पर पेंट न लगा हो। इससे बाइक की ग्राउंडिंग हो जाएगी।

अगर आप मोटरसाइकिल के बजाय कार में इस्तेमाल होने वाली मोटी जंपर केबल का उपयोग कर रहे हैं, तो ध्यान रखें कि केबल आसपास के धातु वाले हिस्सों को न छुए। बाइक स्टार्ट करने से पहले कितना इंतजार करें? केबल कनेक्ट करने के बाद लगभग 30 सेकंड से एक मिनट तक इंतजार करें। इसके बाद मोटरसाइकिल स्टार्ट करने की कोशिश करें। इस दौरान कार का इंजन बंद रखें। हालांकि, अगर कार की बैटरी पहले से कमजोर है, तो कार को आइडल पर चलाना ऑप्शन हो सकता है।

अगर पहली कोशिश में बाइक स्टार्ट नहीं होती है, तो करीब एक मिनट और इंतजार करें और दोबारा कोशिश करें। बाइक स्टार्ट होने के बाद जंपर केबल को जोड़ने के उल्टे क्रम में हटाएं। सबसे पहले बाइक के धातु वाले हिस्से से काला क्लैंप निकालें। इसके बाद कार के नेगेटिव टर्मिनल से काला क्लैंप हटाएं। फिर कार के पॉजिटिव टर्मिनल से लाल क्लैंप और आखिर में बाइक के पॉजिटिव टर्मिनल से लाल क्लैंप हटाएं। जंप स्टार्ट करने के बाद क्या करें? बाइक स्टार्ट होने के बाद उसे करीब 20 मिनट तक चलाएं। घर पहुंचने के बाद बैटरी को एक समर्पित बैटरी चार्जर से कनेक्ट करें। अगर हेडलाइट चालू रह जाने के कारण कुछ ही समय में बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी, तो उसकी सेहत की जांच करना भी जरूरी है।

लेड-एसिड बैटरी की जांच करने के लिए उसे करीब एक घंटे तक छोड़ दें। इसके बाद मल्टीमीटर की मदद से उसका वोल्टेज चेक करें। अगर रीडिंग 11.9V से कम आती है, तो इसका मतलब है कि बैटरी तेजी से चार्ज खो रही है और उसे बदलने की जरूरत पड़ सकती है। क्या बाइक की बैटरी से कार जंप स्टार्ट कर सकते हैं? अगर कार और मोटरसाइकिल दोनों में 12V बैटरी सिस्टम है, तो बाइक की बैटरी से कार को जंप स्टार्ट करना भी संभव है। हालांकि, इसमें कुछ जरूरी बातें ध्यान रखनी चाहिए। मोटरसाइकिल की बैटरी छोटी होती है, इसलिए उसमें कार को स्टार्ट करने के लिए पर्याप्त क्रैंकिंग पावर नहीं हो सकती। खासकर तब, जब कार की बैटरी बहुत ज्यादा डिस्चार्ज हो या खराब हो। इस प्रक्रिया के दौरान मोटरसाइकिल का इंजन चालू रखना बेहतर है, जब तक कि वाहन के ओनर मैनुअल में इसके विपरीत निर्देश न दिए गए हों। बाइक की बैटरी से कार जंप स्टार्ट करने का सही तरीका सबसे पहले लाल जंपर केबल को कार की बैटरी के पॉजिटिव (+) टर्मिनल से जोड़ें। इसके बाद केबल के दूसरे लाल क्लैंप को मोटरसाइकिल की बैटरी के पॉजिटिव (+) टर्मिनल से कनेक्ट करें।

अब काले क्लैंप को बाइक की बैटरी के नेगेटिव (-) टर्मिनल से जोड़ें। केबल के दूसरे सिरे को कार के इंजन वाले हिस्से में किसी ऐसे धातु के स्थान से कनेक्ट करें, जिस पर पेंट न लगा हो। ग्राउंडिंग के लिए किसी बोल्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है।

केबल लगाने के बाद करीब 2 से 5 मिनट तक इंतजार करें। इसके बाद कार स्टार्ट करने की कोशिश करें। कार स्टार्ट होने के बाद केबल को उल्टे क्रम में हटाएं। इसके बाद कार को करीब 20 मिनट तक चलाएं। अगर इस दौरान या बाद में कार की बैटरी दोबारा चार्ज खो देती है, तो उसकी जांच करवाएं। जंप स्टार्ट करने से पहले इन बातों का रखें ध्यान कार और मोटरसाइकिल को जंप स्टार्ट करने से पहले दोनों के बैटरी वोल्टेज को चेक करें। 12V सिस्टम होने पर ही इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। लिथियम-आयन बैटरी के मामले में निर्माता के निर्देशों को नजरअंदाज न करें। इसके अलावा, जंपर केबल को सही क्रम में जोड़ें और हटाएं। ध्यान रखें कि मोटरसाइकिल की छोटी बैटरी हर स्थिति में कार को स्टार्ट करने के लिए पर्याप्त पावर नहीं दे सकती।