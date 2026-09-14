Maruti Swift भी हुई महंगी, जानें किस वेरिएंट पर बढ़े कितने हजार रुपये

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। वाहन निर्माता मारुति की ओर से भारत में हैचबैक कार के तौर पर Maruti Swift को ऑफर किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस गाड़ी को खरीदना अब महंगा हो गया है। निर्माता की ओर से इस गाड़ी की कीमत में कितनी बढ़ोतरी की गई है। किस वेरिएंट की कीमत को कितना बढ़ाया गया है। अब इसकी नई कीमत क्‍या है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

महंगी हुई Maruti Swift

मारुति की ओर से भारतीय बाजार में हैचबैक कार के तौर पर ऑफर की जाने वाली मारुति स्विफ्ट की कीमत को बढ़ा दिया गया है। निर्माता की ओर से पहले ही जानकारी दी गई थी कि वह सितंबर महीने में अपनी कारों की कीमत को बढ़ा रही है।

कितनी हुई महंगी रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्माता की ओर से इस कार की कीमत में पांच हजार रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। बढ़ी हुई कीमत को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है। किस वेरिएंट की कीमत में कितनी बढ़ोतरी निर्माता की ओर से इस कार के सभी वेरिएंट्स की कीमत में एक जैसी बढ़ोतरी को किया गया है। कितना दमदार इंजन मारुति की ओर से स्विफ्ट की चौथी पीढ़ी में नया जेड सीरीज इंजन दिया गया है। जिसमें तीन सिलेंडर मिलते हैं। नए इंजन से इसे 60 किलोवाट की पावर मिलती है और 111.7 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसमें 5स्‍पीड मैनुअल और एएमटी ट्रांसमिशन को दिया जाता है।