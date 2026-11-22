ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। Maruti Suzuki की पॉपुलर सब-कॉम्पैक्ट SUV Fronx ने भारतीय बाजार में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अप्रैल 2023 में लॉन्च होने के बाद से इस कार की घरेलू होलसेल बिक्री 6 लाख से ज्यादा मॉडल की बिक्री हुई है। कंपनी की नेक्सा (NEXA) डीलरशिप के जरिए बेची जाने वाली यह पहली SUV है, जिसने 6 लाख से ज्यादा की बिक्री को पार किया है। आइए विस्तार में जानते हैं कि Maruti Fronx किन खास फीचर्स के साथ आती है, जिसकी वजह से इसे इतने ज्यादा लोगों ने खरीदा है।

Maruti Fronx की बिक्री 6 लाख के पार Maruti Fronx को अप्रैल 2023 में भारतीय बाजार में उतारा गया था। लॉन्च के बाद से अब तक कंपनी इसकी 6 लाख से ज्यादा यूनिट्स की घरेलू होलसेल बिक्री कर चुकी है। यहां होलसेल बिक्री का मतलब कंपनी की ओर से डीलरशिप को भेजी गई गाड़ियों की संख्या यानी फैक्ट्री डिस्पैच से है। इस उपलब्धि के साथ Fronx ने नेक्सा के जरिए बेची जाने वाली SUV में एक नया रिकॉर्ड बनाया है।

Maruti Fronx ने सिर्फ कुल बिक्री में ही नहीं, बल्कि मौजूदा वित्त वर्ष के प्रदर्शन में भी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अप्रैल 2026 से अक्टूबर 2026 के बीच इसकी कुल 1,30,149 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की गई है। बिक्री के ये आंकड़े बताते हैं कि SUV बॉडी स्टाइल और अलग-अलग इंजन ऑप्शन के साथ Fronx लोगों के बीच अपनी जगह मजबूत कर रही है।

Maruti Fronx की कीमत भारतीय बाजार में Maruti Fronx को पांच वेरिएंट में ऑफर किया जाता है। इनमें Sigma, Delta, Delta+, Zeta और Alpha शामिल हैं। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 6.90 लाख रुपये से शुरू होकर 11.89 लाख रुपये तक जाती है।

Maruti Fronx के वेरिएंट इंजन और ट्रांसमिशन फ्यूल टाइप एक्स-शोरूम कीमत Sigma 1.2L MT 1.2L MT पेट्रोल ₹6.90 लाख Delta 1.2L MT 1.2L MT पेट्रोल ₹7.75 लाख Sigma CNG 1.2L MT 1.2L MT CNG ₹7.94 लाख Delta Plus 1.2L MT 1.2L MT पेट्रोल ₹8.15 लाख Delta AMT 1.2L 1.2L AMT पेट्रोल ₹8.25 लाख Delta Plus AMT 1.2L 1.2L AMT पेट्रोल ₹8.65 लाख Delta CNG 1.2L MT 1.2L MT CNG ₹8.74 लाख Delta Plus Turbo 1.0L MT 1.0L MT पेट्रोल ₹8.97 लाख Zeta Turbo 1.0L MT 1.0L MT पेट्रोल ₹9.76 लाख Alpha Turbo 1.0L MT 1.0L MT पेट्रोल ₹10.61 लाख Alpha Turbo DT 1.0L MT 1.0L MT पेट्रोल (डुअल टोन) ₹10.75 लाख Zeta Turbo AT 1.0L 1.0L AT पेट्रोल ₹11.04 लाख Alpha Turbo AT 1.0L 1.0L AT पेट्रोल ₹11.89 लाख Alpha Turbo DT AT 1.0L 1.0L AT पेट्रोल (डुअल टोन) ₹12.03 लाख Maruti Fronx का इंजन Maruti Fronx की एक बड़ी खासियत इसके पेट्रोल और CNG इंजन ऑप्शन हैं। इसमें पहला 1.2-लीटर, चार-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है, जो 90hp की पावर जनरेट करता है। दूसरा 1.2-लीटर CNG इंजन है, जिसकी पावर 77.5hp बताई गई है। इसके अलावा, इसमें 1.0-लीटर, तीन-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 100hp की पावर देता है। माइलेज के मामले में Fronx के पेट्रोल वेरिएंट्स का ARAI दावा 20.01 से 22.89 किलोमीटर प्रति लीटर तक बताया गया है। CNG वेरिएंट के लिए 28.51 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का माइलेज दिया गया है।

Maruti Fronx के गियरबॉक्स Fronx में इंजन के हिसाब से अलग-अलग ट्रांसमिशन ऑप्शन दिए गए हैं। 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है। वहीं, 1.2-लीटर CNG वेरिएंट केवल 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है। दूसरी तरफ, 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन को 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ खरीदा जा सकता है। इस तरह SUV में मैनुअल और ऑटोमैटिक, दोनों तरह के ऑप्शन मौजूद हैं।