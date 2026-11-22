ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। Maruti Suzuki इंडिया ने अपनी कारों की कीमत में बढ़ोतरी कर दी है। बढ़ती लागत के दबाव के बीच कंपनी ने यह कदम उठाया है। Maruti Suzuki के मुताबिक, प्रभावित मॉडलों को मिलाकर अनुमानित वॉल्यूम-वेटेड औसत मूल्य वृद्धि 0.31 प्रतिशत है। हर कार की कीमत में समान अनुपात से इजाफा होना जरूरी नहीं है। कंपनी ने अपने कुछ चुनिंदा गाड़ियों की कीमत में बढ़ोतरी की है।

Maruti Suzuki की कारों की नई कीमतें कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा कि लागत का दबाव लगातार बना हुआ है, इसलिए चुनिंदा मॉडलों की कीमतें बढ़ाने का फैसला लिया गया। हालांकि, Maruti Suzuki ने यह नहीं बताया है कि किन मॉडलों की कीमत कितनी बढ़ाई गई है। ऐसे में किसी खास कार पर हुई सटीक बढ़ोतरी का आंकड़ा फिलहाल उपलब्ध नहीं है।

अब तक तीन बार बढ़े दाम वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही के दौरान मारुति सुजुकी तीन बार कीमतों में बढ़ोतरी कर चुकी है। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, इन बढ़ोतरी का कुल असर एक प्रतिशत से थोड़ा अधिक रहा। नवंबर का नया बदलाव भी बढ़ती लागत का कुछ बोझ लोगों तक पहुंचाने की कोशिश का हिस्सा है। हालांकि, इस बार भी बढ़ोतरी चुनिंदा मॉडलों तक सीमित रखी गई है।

वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही के निवेशक कॉल के दौरान कंपनी प्रबंधन ने कहा था कि दूसरी छमाही में कीमतों को लेकर संतुलित और जरूरत के मुताबिक कदम उठाए जाएंगे। 22 नवंबर से लागू नया संशोधन इसी संकेत के अनुरूप है। बढ़ती लागत कंपनी के मुनाफे और ऑपरेटिंग मार्जिन पर दबाव डाल रही है।

इनपुट लागत के दबाव से लिया गया फैसला Maruti Suzuki ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि लागत घटाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन मौजूदा दबाव के कारण कीमतों में आंशिक बढ़ोतरी जरूरी हो गई थी। कंपनी के मुताबिक, इस संशोधन का उद्देश्य ग्राहकों पर पड़ने वाले असर को कम से कम रखना है। यानी कंपनी लागत में हुई पूरी बढ़ोतरी ग्राहकों पर डालने के बजाय उसका एक हिस्सा कीमतों के माध्यम से समायोजित करना चाहती है।

दूसरी तिमाही में 26.36% घटा कंसोलिडेटेड मुनाफा जुलाई-सितंबर तिमाही में Maruti Suzuki का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 26.36 प्रतिशत घटकर 2,466.1 करोड़ रुपये रह गया। यह गिरावट तब दर्ज हुई, जब कंपनी ने तिमाही वाहन बिक्री का रिकॉर्ड बनाया था। कंपनी का ऑपरेटिंग EBITDA मार्जिन भी एक साल पहले के 12.7 प्रतिशत से घटकर 9.4 प्रतिशत रह गया। कंपनी के अनुसार, इनपुट लागत में बढ़ोतरी इसका प्रमुख कारण रही। इसमें पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से आंशिक रूप से जुड़े लागत दबाव भी शामिल थे। ऊंची बिक्री कीमतों और ज्यादा बिक्री मात्रा के बावजूद लागत ने मार्जिन को प्रभावित किया।

FY27 की दूसरी छमाही में डबल डिजिट ग्रोथ का लक्ष्य मारुति सुजुकी वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी छमाही में वाहन बिक्री की मात्रा में दोहरे अंकों की वृद्धि का लक्ष्य लेकर चल रही है। कंपनी को त्योहारी मांग, मजबूत ऑर्डर बैकलॉग और डीलर इन्वेंट्री को बेहतर स्तर पर रखने से मदद मिलने की उम्मीद है। अप्रैल-सितंबर के दौरान कंपनी की घरेलू डिस्पैच 31.6 प्रतिशत बढ़कर 11.46 लाख वाहन रही। हालांकि, इस बढ़ोतरी में पिछले साल की समान अवधि का कम बेस भी शामिल था, खासकर अगस्त और सितंबर में।