Maruti Alto K10 को खरीदना हुआ महंगा, कितनी बढ़ गई कीमत?

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। वाहन निर्माता मारुति सुजुकी की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से हैचबैक कार के तौर पर Maruti Alto K10 को भी ऑफर किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कार की कीमत को बढ़ा दिया गया है। इसकी कीमत में कितनी बढ़ोतरी हुई है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

महंगी हुई Maruti Alto K10

मारुति की ओर से ऑल्‍टो के10 को भारतीय बाजार में देश की सबसे सस्‍ती कारों में से एक के तौर पर ऑफर किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस गाड़ी की कीमत में बढ़ोतरी कर दी गई है। निर्माता की ओर से कुछ समय पहले ही जानकारी दी गई थी कि वह अपनी कारों की कीमत को बढ़ा रही है।

कितनी बढ़ी कीमत जानकारी के मुताबिक इस कार की कीमत में 2500 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। यह बढ़ोतरी इस कार के अलग अलग वेरिएंट्स पर अलग अलग की गई है। किस वेरिएंट की कितनी बढ़ी कीमत इस कार के बेस वेरिएंट की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जबकि LXI (O) सीएनजी और VXI (O) पेट्रोल ऑटोमैटिक और VXI (O) सीएनजी वेरिएंट्स सहित कुछ और वेरिएंट्स की कीमत में 2500 रुपये की बढ़ोतरी की गई है।