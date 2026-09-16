Maruti Dzire के बेस वेरिएंट को है घर लाना, एक लाख Down Payment के बाद कितनी देनी होगी EMI

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। वाहन निर्माता मारुति की ओर से भारतीय बाजार में Compact Sedan Car सेगमेंट के तौर पर Maruti Dzire को ऑफर किया जाता है। निर्माता की ओर से ऑफर की जाने वाली इस सेडान कार के बेस वेरिएंट को अगर खरीदने का मन बना रहे हैं और एक लाख रुपये की Down Payment देने के बाद हर महीने कितने रुपये की EMI देनी होगी। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Maruti Dzire कीमत

Maruti की ओर से Dzire के बेस वेरिएंट के तौर पर LXI को ऑफर किया जाता है। इस Compact Sedan Car के बेस वेरिएंट को 6.31 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत पर बिक्री के लिए उपलब्‍ध करवाया जा रहा है। अगर इसे दिल्‍ली में खरीदा जाता है तो 6.31 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत के साथ ही इस पर रजिस्‍ट्रेशन टैक्‍स और आरटीओ की कीमत भी देनी होगी। इस कार को खरीदने के लिए करीब 49 हजार रुपये आरटीओ, करीब 36 हजार रुपये इंश्‍योरेंस के देने होंगे। इसके बाद गाड़ी की दिल्‍ली में ऑन रोड कीमत 7.15 लाख रुपये हो जाती है।