क्या नए अवतार में आएगी Maruti Brezza? टेस्टिंग के दौरान फिर से स्पॉट हुई पॉपुलर SUV

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। Maruti Suzuki की पॉपुलर सब-4 मीटर SUV Brezza एक बार फिर टेस्टिंग के दौरान नजर आई है। खास बात यह है कि कंपनी ने साल 2026 में इसके फेसलिफ्ट मॉडल को पेश किया था, लेकिन इसके बावजूद नए टेस्ट मॉडल की मौजूदगी कई सवाल खड़े कर रही है। पूरी तरह से कवर इस टेस्ट मॉडल को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि कंपनी अपनी इस SUV पर कोई बड़ा अपडेट तैयार कर रही है। हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि यह अगली जनरेशन की Maruti Brezza है या मौजूदा मॉडल के लिए किसी नई तकनीक की टेस्टिंग की जा रही है।

2026 के फेसलिफ्ट के बाद भी जारी है Maruti Brezza की टेस्टिंग Maruti Suzuki Brezza कंपनी के साथ-साथ भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार के लिए भी एक अहम मॉडल रही है। यह SUV ग्राहकों के बीच काफी पॉपुलर है और कंपनी के लिए बड़ी संख्या में बिक्री लाने वाले वाहनों में शामिल है। इसी वजह से इसके भविष्य के अपडेट पर सबकी नजर रहती है। साल 2026 में कंपनी ने Brezza का फेसलिफ्ट मॉडल पेश किया था, जिसमें नया इंजन और कुछ बदले हुए डिजाइन एलिमेंट्स के साथ अपग्रेड किया गया था। इसके बाद भी SUV की टेस्टिंग जारी रहना संकेत देता है कि कंपनी इसके लिए कुछ और बदलावों पर काम कर सकती है।

View this post on Instagram A post shared by Car India News (@carindianews) पूरी तरह कवर टेस्ट मॉडल में दिखी Maruti Brezza हाल ही में सामने आई स्पाई तस्वीरों में एक SUV पूरी तरह से कैमोफ्लाज से ढकी हुई दिखाई दी। हालांकि, इसकी बॉडी का साइज और सिल्हूट मौजूदा Maruti Brezza जैसा नजर आया। टेस्टिंग के दौरान इस मॉडल पर हरियाणा राज्य की लाल रजिस्ट्रेशन प्लेट भी दिखाई दी। इसके लाइटिंग एलिमेंट्स भी मौजूदा Brezza से मिलते-जुलते बताए जा रहे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह टेस्ट मॉडल Brezza पर बेस्ड हो सकता है। सिर्फ इन तस्वीरों के आधार पर इसे नई जनरेशन की Brezza कहना जल्दबाजी होगी। इंजन में हो सकता है बड़ा बदलाव इस टेस्टिंग के पीछे सबसे दिलचस्प संभावना SUV के इंजन और पावरट्रेन से जुड़ी है। स्पाई तस्वीरों में बाहरी डिजाइन की जानकारी तो मिलती है, लेकिन इंजन में क्या बदलाव किया गया है, यह पता नहीं चलता। ऐसे में संभव है कि Maruti Suzuki इस टेस्ट मॉडल के जरिए किसी नए पावरट्रेन की जांच कर रही हो। कंपनी ने जापान में आयोजित सुज़ुकी टेक्नोलॉजी स्ट्रैटेजी ब्रीफिंग (Suzuki Technology Strategy Briefing 2026) के दौरान कई नए इंजन और पावरट्रेन पेश किए थे।

1.2-लीटर हाइब्रिड इंजन पर हो सकता है काम कंपनी की तरफ से पेश किए गए नए पावरट्रेन ऑप्शन में 1.2-लीटर Z12E हाइब्रिड इंजन खास है। इस इंजन को 0.6 kWh बैटरी पैक और दो इलेक्ट्रिक मोटर के साथ जोड़ा गया है। इसका इंजन 60 kW यानी करीब 80 bhp की पावर और 108 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। वहीं, इसकी ट्रैक्शन मोटर की क्षमता 65 kW यानी करीब 87 bhp बताई गई है। अगर इस तकनीक को Brezza में इस्तेमाल किया जाता है, तो SUV के पावरट्रेन में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।

प्लग-इन हाइब्रिड और टर्बो पेट्रोल इंजन भी ऑप्शन सुज़ुकी टेक्नोलॉजी स्ट्रैटेजी ब्रीफिंग 2026 में 1.2-लीटर इंजन पर आधारित ज्यादा ताकतवर प्लग-इन हाइब्रिड सिस्टम भी दिखाया गया था। यह इंजन टर्बोचार्ज्ड है और इसका कुल सिस्टम आउटपुट 130 kW यानी करीब 174 bhp बताया गया है। इस सिस्टम में बड़ी बैटरी दी जाएगी, जिसे बाहरी स्रोत से चार्ज किया जा सकेगा। हालांकि, कंपनी ने इसकी बैटरी क्षमता और वोल्टेज आर्किटेक्चर की जानकारी शेयर नहीं की है। इसके अलावा, कंपनी ने 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन भी प्रदर्शित किए थे। ये सभी ऑप्शन भविष्य में कंपनी के अलग-अलग वाहनों के लिए संभावित तकनीक हो सकते हैं।

मिल सकता है कम कीमत वाला ADAS नई तकनीक के साथ Maruti Suzuki अपनी कारों में कम लागत वाला ADAS सिस्टम देने की दिशा में भी काम कर रही है। कंपनी की व्यापक तकनीकी योजना में अपने सभी वाहनों तक ADAS पहुंचाने की दिलचस्पी शामिल है और भारतीय बाजार को भी इसमें अहम माना गया है। ऐसे में टेस्टिंग के दौरान दिखी Brezza का इस्तेमाल इस तकनीक को विकसित या जांचने के लिए भी किया जा सकता है। हालांकि, स्पाई तस्वीरों से यह पुष्टि नहीं होती कि इस टेस्ट मॉडल में ADAS मौजूद है या नहीं।