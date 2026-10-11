महिंद्रा ने कितनी बढ़ा दी Scorpio Classic एसयूवी की कीमत, सभी वेरिएंट की पढ़ें नई प्राइज

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में महिंद्रा की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्माता की ओर से अपनी एसयूवी Mahindra Scorpio Classic की कीमत को बढ़ा दिया है। निर्माता की ओर से इस एसयूवी की कीमत में कितनी बढ़ोतरी की गई है। किस वेरिएंट को कितना महंगा किया गया है। अब इसे किस कीमत पर ऑफर किया जा रहा है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

महंगी हुई एसयूवी

महिंद्रा की ओर से ऑफर की जाने वाली Scorpio Classic की कीमत को बढ़ा दिया गया है। इस एसयूवी की कीमत में निर्माता की ओर से बढ़ोतरी को तुरंत प्रभाव से लागू भी कर दिया गया है।

कितनी बढ़ी कीमत जानकारी के मुताबिक इस एसयूवी की कीमत में निर्माता की ओर से 8500 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। यह बढ़ोतरी अलग अलग वेरिएंट पर अलग अलग की गई है। किस वेरिएंट की कीमत में सबसे ज्‍यादा बढ़ोतरी निर्माता की ओर से इस एसयूवी को चार वेरिएंट्स में उपलब्‍ध करवाया जा रहा है। इनमें से S11 डीजल वेरिएंट की कीमत में सबसे ज्‍यादा 8500 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है।

अन्‍य वेरिएंट्स की कीमत में कितनी हुई बढ़ोतरी जानकारी के मुताबिक महिंद्रा की ओर से एसयूवी के S डीजल मैनुअल 7एस वेरिएंट की कीमत में 6500 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। वहीं एस डीजल मैनुअल 9एस वेरिएंट की कीमत में सात रुपये तक की बढ़ोतरी हो गई है।