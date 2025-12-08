Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस हफ्ते पेश होगी नई जेनरेशन Kia Seltos, होंगे बड़े बदलाव और मिलेंगे कई बेहतरीन फीचर्स

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 11:10 AM (IST)

    नई पीढ़ी की Kia Seltos इस सप्ताह पेश की जाएगी, जिसमें कई बड़े बदलाव शामिल हैं। इसमें नए हेडलैंप, टेललैंप और बंपर के साथ कॉस्मेटिक अपडेट होंगे। ADAS जै ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में वाहन निर्माता किआ की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से एसयूवी सेगमेंट में Kia Seltos को भी ऑफर किया जाता है। किआ की ओर से इस हफ्ते में नई जेनरेशन Kia Seltos को पेश करने की तैयारी की जा रही है। इस एसयूवी की नई जेनरेशन में किस तरह के बदलाव किए जा सकते हैं। किस तरह के फीचर्स को दिया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पेश होगी नई जेनरेशन Kia Seltos

    किआ की ओर से नई जेनरेशन किआ सेल्‍टॉस को इस हफ्ते भारतीय बाजार में पेश कर दिया जाएगा। निर्माता की ओर से 2019 में इस एसयूवी को पहली बार भारत में लॉन्‍च किया गया था। जिसके बाद अब इसकी नई जेनरेशन को पेश किया जा रहा है।

    क्‍या मिली जानकारी

    नई जेनरेशन सेल्‍टॉस को पेश किए जाने से पहले सोशल मीडिया पर इसके कई टीजर जारी किए गए हैं। जिसमें एसयूवी के एक्‍सटीरियर के साथ ही इंटीरियर और कई फीचर्स की जानकारी मिल रही है। जारी हुए टीजर के मुताबिक एसयूवी के एक्‍सटीरियर से लेकर इंटीरियर में कई बदलाव किए जाएंगे और इसमें कई नए फीचर्स को भी दिया जा सकता है।

    कैसे होंगे फीचर्स

    टीजर के मुताबिक एसयूवी में एलईडी डीआरएल, नई एलईडी हेडलाइट, एलईडी फॉग लाइट, पेंटागन शेप इंसर्ट्स के साथ नए रियर बंपर, हाई माउंट स्‍टॉप लैंप, ग्‍लॉस ब्‍लैक व्‍हील आर्च क्‍लैडिंग, शार्क फिन एंटीना जैसे कई फीचर्स को दिया जाएगा। इसके साथ ही इसमें नए ओआरवीएम, नया डैशबोर्ड, बेहतर स्‍क्रीन, नया इंटीरियर को भी इस एसयूवी में दिया जाएगा।

    कब होगी पेश

    निर्माता की ओर से इस एसयूवी को औपचारिक तौर पर 10 दिसंबर को पेश किया जाएगा। जिसके कुछ समय के बाद इसकी कीमत की घोषणा की जा सकती है।

    कितनी होगी कीमत

    निर्माता की ओर से मौजूदा जेनरेशन को भारत में मौजूदा जेनरेशन को 10.79 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत पर ऑफर किया जाता है। इसके टॉप वेरिएंट की एक्‍स शोरूम कीमत 19.80 लाख रुपये है। वहीं इसकी नई जेनरेशन की एक्‍स शोरूम कीमत में कुछ हजार रुपये तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। 

    किनसे होगा मुकाबला

    किआ की सेल्‍टॉस को मिड साइज एसयूवी के तौर पर ऑफर किया जा सकता है। इस सेगमेंट में इसका सीधा मुकाबला Maruti Grand Vitara, Hyundai Creta, Honda Elevate, Skoda Kushaq जैसी एसयूवी के साथ होता है।