Kia Seltos Hybrid e-AWD का पेरिस मोटर शो में हुआ डेब्यू, जानिए कितना होगा इसका माइलेज

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। Kia Motors ने यूरोपियन बाजार के लिए दूसरी जनरेशन की Seltos Hybrid पेश कर दी है जिसे Paris Motor Show 2026 में दिखाया गया है। यह नई Seltos Hybrid यूरोप में 2026 की चौथी तिमाही में बिक्री के लिए आने वाली है। यह खास Seltos Hybrid इसका e-AWD वर्जन है जिसकी अनुमानिक करीब 42 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) है।

पेरिस मोटर शो Seltos ग्लोबली Kia का दूसरा सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी है और इसे भारत सहित ही कई बाजारों में बेचा जाता है। Seltos Hybrid ने अभी पेरिस मोटर शो 2026 में यूरोप में अपनी शुरुआत की है। यह हाइब्रिड मॉडल एक e-AWD सिस्टम के साथ आता है जो ग्लोबली किसी भी Kia की गाड़ी के लिए पहली बार है।

वर्जन और डिजाइन पेरिस मोटर शो में Kia ने Seltos हाइब्रिड के X Line वर्जन को पेश किया है। इसमें एक्स-लाइन के खास एलिमेंट्स और एक्स-लाइन के बैज साफ देखे जा सकते हैं। बता दें कि, यूरोप में पेश किया गया e-AWD वर्जन है। यह e-AWD सिस्टम पाने वाली Kia की पहली गाड़ी बन गई है जो मार्केट में खास तौर पर Renault Capture E-Tech और Volkswagen T-Roc जैसी गाड़ियों को टक्कर देगी।

इंजन और बैटरी सिस्टम Seltos Hybrid के e-AWD सिस्टम में 1.6 लीटर का पेट्रोल इंजन और एक बैटरी पैक शामिल है। यह इंजन 102bhp की पावर और 141nm का टॉर्क जनरेट करता है जबकि बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक मोटर 129bhp की पावर और 388nm का टॉर्क जनरेट करती है। इस इंजन को 6-स्पीड DCT गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। इसके अलावा, Kia 14.71kmpl का दावा करती है।