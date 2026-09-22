ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत में JSW ग्रुप बेहद अक्रामक तरीके से ऑटोमोबाइल क्षेत्र में अपनी तैयारी कर रही है। इसी क्रम में JSW ग्रीनटेक ने अब AMPSTAR नाम से नए ब्रॉन्‍ड को लॉन्‍च कर दिया है। इस ब्रॉन्‍ड के तहत निर्माता की ओर से किस तरह के वाहनों को पेश किया जाएगा। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

लॉन्‍च हुआ नया ब्रॉन्‍ड जेएसडब्‍ल्‍यू ग्रीनटेक की ओर से भारतीय बाजार में नए ब्रॉन्‍ड के तहत AMPSTAR को लॉन्‍च कर दिया है। निर्माता की ओर से इस ब्रॉन्‍ड को कमर्शियल मोबिलिटी सर्विस के तौर पर ऑफर किया गया है। जिसमें नए वाहनों की बिक्री के साथ ही फाइनेंसिंग, इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर, ऑफ्टर सेल सर्विस जैसे कई क्षेत्रों में सेवाओं को ऑफर किया जाएगा।

किस तरह के वाहनों को करेगी ऑफर इस ब्रॉन्‍ड के तहत 150 से 500 KW तक की पावर वाले कमर्शियल बस और ट्रकों को निर्माता की ओर से ऑफर किया जाएगा। जिनमें एडवांस तकनीक के साथ बेहतरीन फीचर्स को भी ऑफर किया जाएगा।

भारत में बनेंगे वाहन इस ब्रॉन्‍ड के तहत जेएसडब्‍ल्‍यू की ओर से कमर्शियल ट्रक और बसों को भारत में ही बनाया जाएगा। निर्माता ने इसके लिए महाराष्‍ट्र के संभाजी नगर में 90 एकड़ में प्‍लांट को शुरू किया है। इस प्‍लांट की क्षमता सालाना 15 हजार इलेक्‍ट्रिक बस और ट्रक का उत्‍पादन करने की है।