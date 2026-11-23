ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारत के ऑटोमोबाइल बाजार के लिए फेस्टिव सीजन 2026 शानदार रहा। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) के अनुसार, 42 दिनों के त्योहारी सीजन में देशभर में कुल 55,25,490 वाहनों की खुदरा बिक्री हुई। यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। पिछले साल इसी अवधि में 54,05,956 वाहन बिके थे। इस तरह सालाना आधार पर बिक्री में 2.21 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। खास बात यह रही कि इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री पहली बार 5 लाख यूनिट के पार पहुंच गई।

वाहन बिक्री में बना नया रिकॉर्ड फेस्टिव सीजन 2026 में पिछले साल के मुकाबले 1,19,534 ज्यादा वाहन बिके। वहीं, 2024 के 44,57,691 यूनिट के मुकाबले इस बार बिक्री 23.95 प्रतिशत बढ़ी। कुल वाहन बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी लगभग 9.22 प्रतिशत रही।

फेस्टिव सीजन 2026 में भारत में कुल वाहन रिटेल बिक्री वाहन श्रेणी फेस्टिव 2026 फेस्टिव 2025 वृद्धि (%) दोपहिया वाहन 43,13,276 41,60,623 3.67% तिपहिया वाहन 1,93,576 1,83,795 5.32% कमर्शियल वाहन 1,55,761 1,45,393 7.13% व्हील्ड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट 10,452 8,291 26.06% पैसेंजर वाहन 7,48,616 8,06,322 -7.16% ट्रैक्टर 1,03,809 1,01,532 2.24% कुल 55,25,490 54,05,956 2.21% फेस्टिव सीजन 2026 में इलेक्ट्रिक वाहनों की रिटेल बिक्री इलेक्ट्रिक वाहन श्रेणी फेस्टिव 2026 फेस्टिव 2025 वृद्धि (%) इलेक्ट्रिक दोपहिया 3,30,846 2,05,373 61.10% इलेक्ट्रिक तिपहिया 1,20,330 95,920 25.45% इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहन 6,387 2,509 154.56% इलेक्ट्रिक पैसेंजर वाहन 52,104 30,133 72.91% कुल इलेक्ट्रिक वाहन 5,09,667 3,33,935 52.62% स्रोत: FADA Research दोपहिया वाहनों की बिक्री सबसे ज्यादा वाहनों की कुल बिक्री में दोपहिया सेगमेंट सबसे आगे रहा। इस दौरान 43,13,276 दोपहिया वाहन बिके, जो पिछले साल की 41,60,623 यूनिट के मुकाबले 3.67 प्रतिशत ज्यादा हैं। इस तरह सेगमेंट में 1,52,653 ज्यादा वाहनों की बिक्री हुई।

तीनपहिया और कमर्शियल वाहनों की बिक्री बढ़ी तीनपहिया वाहनों की बिक्री 5.32 प्रतिशत बढ़कर 1,93,576 यूनिट पहुंच गई। वहीं, कमर्शियल वाहन सेगमेंट में 7.13 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज हुई और कुल 1,55,761 वाहन बिके। वर्ष 2024 के मुकाबले कमर्शियल वाहनों की बिक्री 23.29 प्रतिशत ज्यादा देखने के लिए मिली है।

ट्रैक्टर और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का प्रदर्शन फेस्टिव सीजन में 1,03,809 ट्रैक्टर बिके, जो पिछले साल के मुकाबले 2.24 प्रतिशत ज्यादा हैं। वहीं, व्हील्ड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की बिक्री में सबसे ज्यादा 26.06 प्रतिशत की सालाना बढ़ोतरी हुई है। इस कैटेगरी में कुल 10,452 गाड़ियों की बिक्री हुई है।

पैसेंजर व्हीकल की बिक्री में गिरावट दूसरी तरफ, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में 7.16 प्रतिशत की गिरावट देखने के लिए मिली है। फेस्टिव सीजन 2026 में कुल 7,48,616 पैसेंजर वाहन बिके, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 8,06,322 गाड़ियों का था। FADA के मुताबिक, इसकी एक वजह पिछले साल GST 2.0 से जुड़ी मांग के कारण बना मजबूत बिक्री आधार रहा। हालांकि, 2024 के मुकाबले इस सेगमेंट की बिक्री 16.43 प्रतिशत ज्यादा रही है। FADA ने बताया कि नवरात्रि के दौरान पैसेंजर व्हीकल की बिक्री 18 प्रतिशत से ज्यादा नीचे थी, लेकिन धनतेरस और दिवाली के आसपास मांग बढ़ने से गिरावट कम हुई। कुछ त्योहारी बुकिंग की डिलीवरी अभी भी जारी थी।