Hyundai भारत ला रहा है लग्जरी SUV Genesis GV90, मसाज सीट और 25 स्पीकर जैसे फीचर्स से होगा लैस

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। Hyundai Motor India ने अपन लग्जरी कार ब्रांड Genesis को भारत में लॉन्च करने की घोषणा की है जिसे 2027 में लॉन्च किया जाना है। इससे पहले कंपनी ने अपनी लग्जरी SUV GV90 को पेटेंट करा लिया है जो Genesis की सबसे नई SUV है जिसे पहली बार 2026 में पेश किया गया था। इस इलेक्ट्रिक SUV में कई ऐसे फीचर्स शोकेस किए गए थे जो पहली बार आए हैं।

Genesis GV90 पावरट्रेन ब्रांड ने अभी तक भारत में आने वाली Genesis GV90 इलेक्ट्रिक SUV के बारे में कोई जानकारी रीविल नहीं की है। हालांकि, ऐसी उम्मीद है कि इसमें इंटरनेशनल मॉडल जैसे ही पावरट्रेन और स्पेसिफिकेशंस देखने को मिल सकते हैं। यहां देखें कि इसमें मिलने वाली बैटरी आउटपुट और चार्जिंग कैसे हो सकते हैं।

Category Specifications Battery Capacity 123.5 kWh Range Up to 500 Km on a single charge Power Output 657 bhp Torque Output 800 Nm Drivetrain Dual-electric motor All-Wheel Drive Charging Up to 350 kW DC fast charging (10 to 80 per cent in 22 minutes) Genesis GV90: फीचर्स और कंफर्ट Genesis GV90 ब्रांड की अब तक की सबसे एडवांस और लग्जरी इलेक्ट्रिक SUV है। इसमें थ्री-रो में सीटिंग दी गई है जो फ्रंट सीटों में हीटिंग, वेंटिलेशन और मसाज जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसमें 24.6 इंच की रोलिंग OLED इंफोटेनमेंट स्क्रीन और 25 इंच का हेड-अप डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा आपको बेहतरीन साउंड एक्सपीरियंस के लिए इसमें Bang & Olufsen का 25-स्पीकर वाला ऑडियो सिस्टम मिलता है। वहीं, सुरक्षा या सेफ्टी के लिए इसमें रूफ एयरबैग दिए गए हैं। गाड़ी को चलाने और मोड़ने में आसानी के लिए इसमें रियर-व्हील स्टीयरिंग की सुविधा मिलती है।