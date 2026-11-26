ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। 2027 Hyundai Creta N Line को हाल ही में पहली बार टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। इस कार के टेस्ट मॉडल को साउथ कोरिया में देखा गया है जो पूरी तरह से कवर्ड था। हालांकि, पूरी तरह से ढकी होने के बाद भी इससे आने वाली नेक्स्ट-जेन की Creta N-Line से जुड़ी कई जरूरी जानकारियां सामने आई हैं।

Creta N Line लाइटिंग और ग्रिल हेडलैंप यूनिट के ऊपर LED DRLs दिए गए हैं और कार के आगे के हिस्स में एक बॉक्सी ग्रिल मिलती है। देखे गए टेस्ट मॉडल में अलग-अलग सेगमेंटेड LED टेललाइट यूनिट भी नजर आई है। आने वाली नेक्स्ट-जेन की Creta N-Line में ज्यादा स्पोर्टी बंपर, साइड स्कर्ट्स और ब्लैक-आउट अलॉय व्हील्स मिलने की उम्मीद है। कार के पिछले हिस्से में एक रूफ स्पॉइलर और राइट साइड में दो एग्जॉस्ट भी देखे गए हैं।

इंटीरियर और फीचर्स 2027 Hyundai Creta N-Line के प्रोटोटाइप भारतीय सड़कों पर भी देखे गए हैं और एक टेस्ट मॉडल में इस SUV के इंटीरियर की भी झलक देखने को मिलती है। हालांकि, नेक्स्ट-जेन के N-Line मॉडल के केबिन की डिटेल्स का अभी भी सामने आना बाकी है। ऐसी उम्मीद है कि नेक्स्ट-जेन की Creta N-Line के केबिन के अंदर ज्यादा स्पोर्टी थीम दी जाएगी। फीचर्स के मामले में यह स्टैंडर्ड मॉडल पर आधारित हो सकती है।