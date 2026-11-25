ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय बाजार में टोयोडा ने अपनी नई Toyota Innova Hycross facelift को लॉन्च कर दिया है। टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस फेसलिफ्ट को 19.59 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत में लॉन्च किया गया है। वहीं, यह भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार है। इसे डिजाइन में हल्के बदलाव और फीचर्स में अपग्रेड के साथ लाया गया है। आइए विस्तार में जानते हैं कि Toyota Innova Hycross facelift को और किन खास फीचर्स साथ लॉन्च किया गया है?

Toyota Innova Hycross Facelift की कीमत नई Toyota Innova Hycross Facelift की शुरुआती इंट्रोडक्टरी कीमत पेट्रोल GX वेरिएंट के लिए 19.59 लाख रुपये रखी गई है। वहीं, Flex Fuel Strong Hybrid पावरट्रेन के साथ इसकी शुरुआती कीमत 19.99 लाख रुपये है। इनोवा हाईक्रॉस के फ्लेक्स फ्यूल हाइब्रिड पावरट्रेन को G, GX, VX और ZX वेरिएंट में लेकर आई है। इसके अलावा, GX वेरिएंट पारंपरिक पेट्रोल इंजन के साथ ही ऑफर किया जाएगा।

Toyota Innova Hycross Facelift वेरिएंट कीमत (एक्स-शोरूम) G Flex Hybrid ₹19.99 लाख GX Petrol ₹19.59 लाख GX Flex Hybrid ₹23.99 लाख VX Flex Hybrid ₹28.79 लाख ZX Flex Hybrid ₹31.99 लाख Toyota Innova Hycross Facelift का डिजाइन टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस फेसलिफ्ट के डिजाइन में हल्का बदलाव किया गया है। इसके फ्रंट में पहले से ज्यादा चौड़ी ग्रिल दी गई है। इसमें सिल्वर फिनिश वाले ज्योमेट्रिक एलिमेंट्स दिए गए हैं। इसके ऊपरी हिस्से में ब्लैक सेक्शन के साथ Toyota का लोगो लगाया गया है। इसके दोनों तरफ ही प्रोजेक्टर LED हेडलैंप्स दिए गए हैं।

इसके अलावा, हेडलैंप्स में डबल-स्टैक्ड DRLs दिए गए हैं। साथ ही बंपर के दोनों किनारों पर बड़े डार्क हाउसिंग और नीचे सिल्वर फिनिश वाली ट्रिम भी दी गई है। साइड प्रोफाइल में मल्टी-स्पोक अलॉय व्हील्स, क्रोम डोर हैंडल और व्हील आर्च क्लैडिंग भी मिलती है। इसके पीछे की तरफ डबल-स्टैक्ड टेललैंप्स, रूफ स्पॉयलर और शार्क फिन एंटीना भी दिया गया है।

नई Innova Hycross को कुल पांच कलर ऑप्शन में लेकर आया गया है। इसे सुपर व्हाइट, प्लेटिनम व्हाइट पर्ल, सिल्वर मेटैलिक, एटिट्यूड ब्लैक माइका और ब्लैकिश अगेहा ग्लास फ्लेक कलर में लेकर आया गया है। स्पेसिफिकेशन डिटेल्स मॉडल Toyota Innova Hycross Facelift इंजन 2.0-लीटर पेट्रोल इंजन पावरट्रेन फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉग हाइब्रिड फ्यूल कंपैटिबिलिटी E20 से E85 कंबाइंड सिस्टम पावर 186 hp पेट्रोल इंजन टॉर्क 191 Nm ड्राइविंग मोड Normal, Eco और Power हाइब्रिड सिस्टम पेट्रोल इंजन + इलेक्ट्रिक मोटर + बैटरी इंफोटेनमेंट स्क्रीन 12.3-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 12.3-इंच ऑडियो सिस्टम 9-स्पीकर JBL सिस्टम फ्रंट सीट्स वेंटिलेटेड सीट्स दूसरी रो की सीटें पावर्ड ओटोमन सीट्स सनरूफ पैनोरमिक सनरूफ क्लाइमेट कंट्रोल डुअल-जोन ऑटोमैटिक सेफ्टी पैकेज Toyota Safety Sense एयरबैग 6 SRS एयरबैग ADAS फीचर्स प्री-कोलिजन सिस्टम, डायनामिक रडार क्रूज कंट्रोल, लेन ट्रेस असिस्ट अन्य सेफ्टी फीचर्स रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट वेरिएंट G, GX, VX और ZX शुरुआती कीमत ₹19.99 लाख (Flex Hybrid, एक्स-शोरूम) कलर ऑप्शन सुपर व्हाइट, प्लेटिनम व्हाइट पर्ल, सिल्वर मेटैलिक, एटिट्यूड ब्लैक माइका, ब्लैकिश अगेहा ग्लास फ्लेक Toyota Innova Hycross Facelift का इंटीरियर टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस फेसलिफ्ट के केबिन में कई बदलाव किए गए हैं। इसमें सबसे बड़ा बदलाव इसके डिस्प्ले सेटअप में किया गया है। इसमें 12.3-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और लगभग इसी साइज का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। इतना ही नहीं, केबिन को पियानो ब्लैक डोर ट्रिम और अपडेटेड रियर टेबल के साथ और भी बेहतर बनाया गया है।

नई इनोवा हाइक्रॉस को अब दो तरह के सीटिंग लेआउट में लेकर आया गया है। इसका एक एक 7-सीटर, जिसमें बीच की लाइन में कैप्टन सीटें दी गई है और दूसरा 8-सीटर, जिसमें बीच की लाइन में बेंच सीट दी गई है।