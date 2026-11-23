ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय बाजार में Hyundai Creta सबसे ज्यादा पॉपुलर SUV में से एक है। इसका पता 4.2 मीटर से 4.5 मीटर SUV की अक्टूबर 2026 सेल से ही पता चल जाता है। अक्टूबर में कुल 94,940 SUV की बिक्री हुई है, जिसमें से अकेले 17,955 हुंडई क्रेटा की हुई है। इसे देखते हुए हम यहां पर आपको इसकी कीमत के साथ-साथ डाउन पेमेंट और मासिक EMI के बारे में विस्तार में बता रहे हैं। साथ ही बता रहे हैं कि Hyundai Creta के अलग-अलग वेरिएंट को खरीदने के लिए कितनी डाउन पेमेंट और कितनी EMI की जरूरत पड़ सकती है।

Hyundai Creta खरीदने के लिए कितनी होगी डाउन पेमेंट और EMI? Hyundai Creta का पेट्रोल बेस E MT वेरिएंट खरीदने के लिए एक्स-शोरूम कीमत के आधार पर 2.18 लाख रुपये डाउन पेमेंट और करीब 18,755 रुपये मासिक EMI देनी होगी। वहीं, ऑन-रोड कीमत के हिसाब से डाउन पेमेंट लगभग 2.50 लाख रुपये और EMI करीब 21,526 रुपये हो जाएगी।

पेट्रोल के मिड SX MT वेरिएंट के लिए ऑन-रोड कीमत पर लगभग 3.45 लाख रुपये डाउन पेमेंट और 29,671 रुपये EMI देनी होगी। वहीं, टॉप King DT Turbo DCT वेरिएंट खरीदने के लिए करीब 4.60 लाख रुपये डाउन पेमेंट और 39,552 रुपये मासिक किस्त चुकानी होगी।

डीजल मॉडल की बात करें तो बेस DSL E MT के लिए ऑन-रोड कीमत के आधार पर करीब 2.95 लाख रुपये डाउन पेमेंट और 25,421 रुपये EMI होगी। मिड DSL SX Premium MT के लिए 4.21 लाख रुपये डाउन पेमेंट और 36,258 रुपये EMI देनी होगी। वहीं, टॉप DSL King Lounge DT AT के लिए लगभग 4.79 लाख रुपये डाउन पेमेंट और 41,208 रुपये मासिक EMI होगी।

फ्यूल वेरिएंट ऑन-रोड कीमत डाउन पेमेंट (20%) लोन (80%) मासिक EMI पेट्रोल E MT (बेस) ₹12,51,852 ₹2,50,370 ₹10,01,482 ₹21,526 पेट्रोल SX MT (मिड) ₹17,25,538 ₹3,45,108 ₹13,80,430 ₹29,671 पेट्रोल King DT Turbo DCT (टॉप) ₹23,00,214 ₹4,60,043 ₹18,40,171 ₹39,552 डीजल DSL E MT (बेस) ₹14,78,370 ₹2,95,674 ₹11,82,696 ₹25,421 डीजल DSL SX Premium MT (मिड) ₹21,08,650 ₹4,21,730 ₹16,86,920 ₹36,258 डीजल DSL King Lounge DT AT (टॉप) ₹23,96,470 ₹4,79,294 ₹19,17,176 ₹41,208 3 साल और 5 साल के लोन में क्या है अंतर? Hyundai Creta खरीदने के लिए लोन लेते समय भुगतान की अवधि का चुनाव भी अहम होता है। उदाहरण के लिए, 5 साल की जगह 3 साल यानी 36 महीने का लोन लेने पर मासिक EMI अधिक हो सकती है। हालांकि, कम अवधि में लोन चुकाने से कुल ब्याज का खर्च कम रखने में मदद मिल सकती है। वहीं, 5 साल की अवधि चुनने पर मासिक किस्त तुलनात्मक रूप से कम रह सकती है, लेकिन लंबे समय तक ब्याज चुकाना पड़ता है। इसलिए लोन की अवधि तय करते समय अपनी मासिक आय और खर्चों को ध्यान में रखना चाहिए।