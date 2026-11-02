Diwali पर Hyundai Creta पर आया सबसे बड़ा डिस्काउंट ऑफर, पूरे ₹1.20 लाख सस्ते में मिल रही

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। दिवाली से पहले Hyundai Creta खरीदने का सबसे बढ़िया मौका है। कंपनी ने इसपर काफी बड़ा डिस्काउंट ऑफर लेकर आई है। कंपनी नवंबर 2026 में हुंडई क्रेटा पर कई तरह के डिस्काउंट और ऑफर दे रही है। इनमें Creta और Creta N Line भी शामिल हैं। इन दोनों पर ही कैश डिस्काउंट, दीवाली बोनस, एक्सचेंज या स्क्रैपेज बेनिफिट और अपग्रेड इंसेंटिव दिए जा रहे हैं।

Hyundai Creta N Line पर डिस्काउंट दिवाली के मौके पर Hyundai Creta N Line के सभी वेरिएंट पर 1.20 लाख रुपये तक का डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है। इसमें 20,000 रुपये का कैश डिस्काउंट और 25,000 रुपये का अतिरिक्त दिवाली बोनस दिया जा रहा है। इसके अलावा, 30,000 रुपये का एक्सचेंज बेनिफिट या 50,000 रुपये का स्क्रैपेज बेनिफिट भी मिल रहा है। कंपनी की तरफ से Creta N Line पर 25,000 रुपये का अपग्रेड बेनिफिट भी दिया जा रहा है।

रिएंट कैश डिस्काउंट दीवाली बोनस एक्सचेंज बेनिफिट स्क्रैपेज बेनिफिट अपग्रेड बेनिफिट अधिकतम कुल लाभ Creta N Line ₹20,000 ₹25,000 ₹30,000 ₹50,000 ₹25,000 ₹1.20 लाख Creta पेट्रोल ₹25,000 ₹20,000 ₹30,000 ₹50,000 ₹15,000 ₹1.10 लाख Creta पेट्रोल CVT ₹20,000 - - - - ₹1 लाख तक Creta E पेट्रोल - - - - - ₹95,000 तक Creta डीजल - - - ₹5,000 - ₹5,000 तक Hyundai Creta के पेट्रोल वेरिएंट पर छूट स्टैंडर्ड Hyundai Creta के पेट्रोल वेरिएंट पर 1.10 लाख रुपये तक के बेनिफिट मिल रहे हैं। इसमें 25,000 रुपये का कैश डिस्काउंट, 20,000 रुपये का दीवाली बोनस और 15,000 रुपये का अपग्रेड बेनिफिट शामिल है। इसके अलावा, लोगों को 30,000 रुपये के एक्सचेंज बेनिफिट या 50,000 रुपये के स्क्रैपेज बेनिफिट भी दिए जा रहे हैं।

Hyundai Creta और Creta N Line की कीमत Hyundai Creta की एक्स-शोरूम कीमत 10.91 लाख रुपये से शुरू होकर 20.14 लाख रुपये तक जाती है। वहीं, स्पोर्टियर Creta N Line की कीमत 19.03 लाख रुपये से 19.95 लाख रुपये के बीच है। Hyundai Creta का मुकाबला Kia Seltos, Tata Sierra, Renault Duster, Maruti Suzuki Victoris और Skoda Kushaq जैसी SUVs से होता है।