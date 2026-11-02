दीवाली पर ऑटोमैटिक SUV खरीदने का है प्लान, ₹10 लाख से कम में आती हैं ये 5 पेट्रोल AMT SUV

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली के मौके पर अगर आप एक नई SUV खरीदने की योजना बना रहे हैं और आपका बजट 10 लाख रुपये तक है, तो बाजार में आपके पास कई ऑप्शन मौजूद हैं। खासतौर पर अगर आपकी ज्यादातर ड्राइविंग शहर में होती है और आप ट्रैफिक के दौरान बार-बार गियर बदलने की परेशानी से बचना चाहते हैं, तो पेट्रोल ऑटोमैटिक SUV एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है।

₹10 लाख से कम में पेट्रोल ऑटोमैटिक SUV 1. Nissan Magnite इस लिस्ट की सबसे सस्ती पेट्रोल ऑटोमैटिक SUV Nissan Magnite है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 6.30 लाख रुपये है। Magnite उन लोगों के लिए एक ऑप्शन है, जो कम कीमत में ऑटोमैटिक SUV खरीदना चाहते हैं। इसमें बड़ा केबिन और कई जरूरी सेफ्टी फीचर्स भी मिलते हैं।

Nissan Magnite में पेट्रोल ऑटोमैटिक के दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला 1-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है, जिसके साथ 5-स्पीड AMT मिलता है। दूसरा 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है, जिसे CVT ट्रांसमिशन के साथ पेश किया गया है।

Magnite में 6 एयरबैग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), रियर पार्किंग सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। इसके बेस Visia वेरिएंट में चारों पावर विंडो, एडजस्टेबल हेडरेस्ट, रियर सेंटर आर्मरेस्ट और सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। वेरिएंट 1-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल (5-स्पीड AMT) 1-लीटर टर्बो पेट्रोल (CVT) Visia ₹6.30 लाख - Acenta ₹7.42 लाख ₹9.30 लाख N-Connecta ₹8.05 लाख ₹9.74 लाख Tekna ₹8.98 लाख ₹10.69 लाख Tekna+ ₹9.31 लाख ₹10.99 लाख 2. Hyundai Exter इस लिस्ट में दूसरा नाम Hyundai Exter का है। कंपनी इसकी शुरुआत HX3 वेरिएंट से पेट्रोल ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन देती है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 6.99 लाख रुपये है। Hyundai Exter में 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ 5-स्पीड AMT ट्रांसमिशन मिलता है।

Exter के बेस ऑटोमैटिक वेरिएंट में 8-इंच का इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन दिया गया है, जो वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay को सपोर्ट करता है। इसके अलावा इसमें मैनुअल AC, फ्रंट पावर विंडो और हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिलती है। वेरिएंट 1.2-लीटर पेट्रोल (5-स्पीड AMT) HX3 ₹6.99 लाख HX4 Plus ₹8.14 लाख HX6 ₹8.63 लाख HX6 Knight Edition ₹8.77 लाख HX6 DT ₹8.78 लाख HX8 ₹9.16 लाख HX10 ₹9.50 लाख HX10 Knight Edition ₹9.64 लाख HX10 DT ₹9.65 लाख 3. Renault Kiger तीसरे नंबर पर Renault Kiger है। इसकी पेट्रोल ऑटोमैटिक रेंज की शुरुआत Evolution AMT वेरिएंट से होती है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 7.03 लाख रुपये है। Kiger में ग्राहकों को नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ AMT और टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ CVT ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है।

Renault Kiger में 1-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ 5-स्पीड AMT दिया गया है। वहीं, इसके Techno CVT वेरिएंट में 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है। दोनों ऑप्शनों में से आप अपनी जरूरत के हिसाब से चुनाव कर सकते हैं।

Kiger के Evolution AMT वेरिएंट में 8-इंच का इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन मिलता है, जिसमें Android Auto और Apple CarPlay का सपोर्ट दिया गया है। इसके अलावा इसमें डिजिटाइज्ड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs और 4-स्पीकर साउंड सिस्टम भी मिलता है। जो ग्राहक ज्यादा फीचर्स चाहते हैं, वे ऊंचे वेरिएंट चुन सकते हैं। इनमें टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ CVT ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी उपलब्ध है। रिएंट 1-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल (5-स्पीड AMT) 1-लीटर टर्बो पेट्रोल (CVT) Evolution AMT ₹7.03 लाख - Evolution Plus AMT ₹7.49 लाख - Techno AMT ₹8.10 लाख - Techno CVT - ₹9.40 लाख 4. Tata Punch इस लिस्ट में चौथे नंबर पर Tata Punch है। इसकी पेट्रोल ऑटोमैटिक रेंज Pure Plus वेरिएंट से शुरू होती है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 7.75 लाख रुपये है। Punch में 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ 5-स्पीड AMT ट्रांसमिशन मिलता है। Tata Punch के पेट्रोल AMT वेरिएंट की कीमतों की जानकारी नीचे दी गई है। इनमें Pure Plus से लेकर Accomplished Plus S तक के ऑप्शन शामिल हैं।

Punch के Pure Plus वेरिएंट में 8-इंच का इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन मिलता है, जो वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay को सपोर्ट करता है। इसके अलावा इसमें फास्ट-चार्जिंग USB Type-C पोर्ट, 4-स्पीकर साउंड सिस्टम, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और रिवर्स पार्किंग कैमरा भी दिया गया है।

अगर आप अपनी SUV में सनरूफ चाहते हैं, तो Punch के Pure Plus S वेरिएंट पर विचार कर सकते हैं। Pure Plus की तुलना में ₹35,000 अतिरिक्त खर्च करने पर इस वेरिएंट में सिंगल-पेन सनरूफ मिलता है। इसके साथ ऑटोमैटिक हेडलैंप और रेन-सेंसिंग वाइपर जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। वेरिएंट 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल (5-स्पीड AMT) Pure Plus AMT ₹7.75 लाख Pure Plus S AMT ₹8.10 लाख Adventure AMT ₹8.35 लाख Accomplished AMT ₹9.05 लाख Accomplished Plus S ₹9.74 लाख 5. Maruti Fronx इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर Maruti Fronx है। यह अपने क्रॉसओवर जैसे डिजाइन, व्हील आर्च क्लैडिंग और साइड डोर क्लैडिंग की वजह से दूसरी गाड़ियों से अलग नजर आती है। Fronx में 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ 5-स्पीड AMT ट्रांसमिशन मिलता है। इसका पेट्रोल ऑटोमैटिक ऑप्शन Delta वेरिएंट से शुरू होता है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 8.25 लाख है। Maruti Fronx के पेट्रोल AMT ऑप्शन में Delta और Delta Plus वेरिएंट शामिल हैं।

Fronx के Delta वेरिएंट में 7-इंच का इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन दिया गया है, जो वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay को सपोर्ट करता है। इसके अलावा इसमें ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, चारों पावर विंडो, 4-स्पीकर साउंड सिस्टम और आगे-पीछे एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) दिया गया है। वेरिएंट 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल (5-स्पीड AMT) Delta AMT ₹8.25 लाख Delta Plus AMT ₹8.64 लाख ₹10 लाख से कम में कौन-सी पेट्रोल ऑटोमैटिक SUV चुनें? इन पांचों SUVs में अलग-अलग तरह के ऑप्शन मिलते हैं। Nissan Magnite सबसे कम शुरुआती कीमत पर पेट्रोल AMT का ऑप्शन देती है। Hyundai Exter में कई AMT वेरिएंट उपलब्ध हैं, जबकि Renault Kiger में AMT और CVT दोनों का चुनाव किया जा सकता है। Tata Punch अपने Pure Plus वेरिएंट में कई उपयोगी फीचर्स देती है और सनरूफ चाहने वालों के लिए Pure Plus S का ऑप्शन भी मौजूद है। वहीं, Maruti Fronx अलग तरह का क्रॉसओवर डिजाइन और जरूरी फीचर्स पेश करती है। यह भी पढ़ें- भारत में वेंटिलेटेड सीट्स वाली 10 सबसे सस्ती कारें, एडवांस फीचर्स समेत दमदार इंजन से है लैस