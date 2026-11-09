छोटी हाइट वालों की पसंदीदा बाइक Honda Rebel 300 की डिलीवरी शुरू, बिना क्लच दबाए गियर बदलने जैसे फीचर्स से लैस

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। जो लोग Honda Rebel 300 को खरीदने का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए अच्छी खबर है। कंपनी ने इस नई क्रूजर मोटरसाइकिल की भारत में डिलीवरी शुरू दी है। पहली खेप में बाइकक खरीदने वाले कुछ लोगों को उनकी मोटरसाइकिल की चाबी सौंप दी गई है। हाल ही में सामने आई तस्वीरों में एक ग्राहक सिल्वर कलर की Honda Rebel 300 के साथ नजर आ रहा है। डिलीवरी के दौरान ग्राहक को Honda की ओर से औपचारिक चाबी भी सौंपी गई। यह डिलीवरी इस बात का संकेत है कि भारत में बाइक की बिक्री के बाद अब इसकी रिटेल डिलीवरी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। आइए विस्तार में जानते हैं कि Honda Rebel 300 किन खास फीचर्स के साथ आती है?

अगस्त 2026 में लॉन्च हुई थी Honda Rebel 300 होंडा ने अगस्त 2026 में भारतीय बाजार में Honda Rebel 300 को लॉन्च किया था। कंपनी ने इसे दो वेरिएंट Standard और E-Clutch में लॉन्च की है। Standard वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 2.22 लाख रुपये और E-Clutch वेरिएंट की कीमत 2.62 लाख रुपये है। दोनों वेरिएंट की कीमत में 40,000 रुपये का अंतर है। बुकिंग शुरू होने के बाद से ही इस मोटरसाइकिल को लेकर ग्राहकों में दिलचस्पी बनी हुई थी।